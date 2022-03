La procuration : mode d'emploi

Les inscriptions sur les listes électorales c'est terminé aujourd'hui! Maintenant on se projette sur le vote, et si vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer dans votre bureau de vote le jour des élections, il faut penser dès maintenant à faire une procuration.

Ça y est, vous avez envoyé tous les documents dans les temps pour être inscrits sur les listes électorales. Problème: vous ne serez pas là pour voter ou ne pouvez pas vous déplacer le jour des élections. La solution est simple, il faut réaliser une procuration.

La procuration c'est quoi?

Faire une procuration, c'est donner à une autre électeur la possibilité de voter à sa place. Si vous êtes dans ce cas, vous êtes le mandant et la personne qui vote pour vous est le mandataire. Depuis le 1er Janvier 2022, vous pouvez choisir un mandataire qui n'est pas inscrit sur la même liste électorale que vous. Toutefois, une fois la procédure établie, le mandataire doit se déplacer le jour du vote dans votre bureau de vote pour déposer votre bulletin dans l'urne. Pas besoin de justificatif et de donner votre pièce d'identité à la personne qui vote pour vous: tout sera déjà indiqué sur la liste d'émargement.

Comment faire sa procuration?

Il y a deux méthodes pour réaliser sa procuration: se déplacer en commissariat ou réaliser la démarche sur internet. Pour cela, rien de plus simple il suffit d'aller sur maprocuration.gouv.fr.

Il n'y a pas de compte à créer, rien à imprimer ou envoyer par voie postale. Les données renseignées sur le site sont directement communiquées aux autorités compétentes et à votre commune.

Une procédure en 5 étapes

- Étape 1: "Je suis..."

Là il faut remplir vos informations d'état civil

- Étape 2: "Je vote à..."

Ici il faut rentrer votre commune ou consulat de vote (si vous votez à l'étranger)

- Étape 3: "Je donne procuration à..."

C'est là qu'il faut se concentrer et se préparer un peu. Il vous faudra renseigner :

- le numéro d'électeur et la date de naissance de la personne qui votera pour vous

OU

- les informations d'état civil de la personne et sa commune de vote

- Étape 4: "Je donne procuration pour..."

Vous sélectionnez soit l'élection pour laquelle vous faites procuration soit une durée de validité de la procuration, la personne que vous avez choisie pourra alors voter pour vous à toutes les élections comprises dans la durée choisie.

Bon à savoir: vous pouvez toujours aller voter par vous-même après avoir fait une procuration. Si finalement vous pouvez vous déplacer, il suffit de vous présenter dans votre bureau de vote, votre présence passe au dessus de la procuration. Attention tout de même à ne pas vous présenter après la personne qui devait voter pour vous!

- Étape 5: Vous déplacer en commissariat ou gendarmerie pour valider la procuration.

La procédure par internet ne prend que quelques minutes, mais il faut vérifier votre identité dans un des lieux prévus à cet effet pour éviter les fraudes. Vous aurez alors besoin d'une pièce d'identité et de la référence de votre demande effectuée sur internet, pas de soucis pour la trouver elle vous sera adressée par mail à la fin de votre demande.

Une procédure simplifiée pour gérer l'afflux de demandes

Depuis quelques élections, l'État propose cette procédure dématérialisée pour faciliter la gestion des demandes. Lors des dernières élections, le commissariat Foch à Nice avait reçu à lui seul 2000 demandes de procurations dont la moitié de formulaires papiers remplis sur place. La procédure par internet permet de réduire les temps d'attente, les pertes postales, et les erreurs de déchiffrage des informations manuscrites.

La Police nationale des Alpes-Maritimes va lancer une grande campagne de sensibilisation sur les réseaux sociaux pour inciter les citoyens à réaliser leur procuration. Le message est clair "il faut aller voter, c'est faire son devoir de citoyen. Et maintenant la procédure est très facile donc il n'y a plus d'excuse!"