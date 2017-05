La secrétaire du PS en Haute-Vienne défend "l'autonomie constructive" face à Emmanuel Macron

Soutenir ce qui est utile, et s'opposer à ce qui n'est pas bon. Voilà la ligne politique prônée par le Parti socialiste pour les législatives. Gülsen Yildirim, secrétaire fédérale du PS en Haute-Vienne, l'a défendue ce mercredi matin sur France Bleu Limousin. Elle se dit très déçue par Manuel Valls.

"Le PS est mort". Le constat de Manuel Valls n'est pas partagé par la secrétaire fédérale du Parti socialiste en Haute-Vienne. "Ce sont des propos qui n'engagent que lui, à tel point que ses plus proches soutiens s'en sont désolidarisés", réplique Gülsen Yldirim, qui était l'invitée de France Bleu Limousin à 8h20 ce mercredi avec Régis Hervé.

"Très déçue" par Manuel Valls

"A travers les échecs, il faut savoir rebondir. La ligne du PS n'est pas enterrée, elle doit se reconstruire", estime l'élue locale haut-viennoise. Si elle se trouvait face à Manuel Valls, elle lui dirait qu'elle est "très déçue, parce que j'ai voté pour lui à la primaire, et il n'a pas respecté son engagement". Gülsen Yldirim se montre en revanche indulgente avec François Hollande, qui a lui aussi voté pour Emmanuel Macron dès le 1er tour de la présidentielle : "C'est un citoyen comme un autre, il a le droit d'avoir un choix au 1er tour. Cette ligne lui correspondait peut-être mieux, contrairement à celle issue de la primaire", commente-t-elle.

"Autonomie constructive"

Dans ce contexte, et avec le retour en force de la gauche de la gauche, les candidats socialistes peuvent-ils redevenir audibles ? "L'élection législatives est assez particulière parce qu'il y a l'impact de la présidentielle, mais aussi l'ancrage des candidats", répond la secrétaire fédérale, "et les nôtres sont élus locaux, investis". Leur position sera celle d'une "autonomie constructive vis à vis d'Emmanuel Macron : soutenir ce qui est utile, et s'opposer à ce qui n'est pas bon".