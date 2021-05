La Ville de Niort recherche toujours des assesseurs pour les élections de juin

Les élections départementales et régionales se déroulent les 20 et 27 juin 2021. A Niort, la Ville recherche toujours des assesseurs et s'organise pour sécuriser les bureaux de vote.

Si vous souhaitez être assesseur lors des scrutins des 20 et 27 juin pour les élections départementales et régionales, Niort en recherche encore. La Ville indique qu'il est possible de s'inscrire jusqu'à trois jours avant le vote auprès du service élection au 05.49.78.75.03 ou elections@mairie-niort.fr.

La Ville de Niort qui s'organise pour aménager ses 86 bureaux de vote dans le respect des règles sanitaires. Plusieurs mesures sont prévues :

gel hydroalcoolique à l'entrée et port du masque obligatoire

masques et visières pour les assesseurs

vitres en plexiglas en plus de la distanciation physique

jauges de trois électeurs par bureau, six dans le cas d’un double bureau

entrée et sortie différentes quand la salle le permet

une signalétique à code couleur sera mise en place pour faciliter les déplacements : orange pour les régionales et bleu pour les départementales

La Ville rappelle que qu'il est possible de donner procuration en cas d'absence. Depuis mars 2021, une même personne peut prendre en charge le vote de deux personnes indisponibles. Plus d'infos sur le site service-public.fr. Les personnes inscrites récemment sur les listes électorales recevront leur votre carte électorale au plus tard quatre jours avant le vote.