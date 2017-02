La ville de Strasbourg cherche des bénévoles pour tenir les bureaux de vote

La ville de Strasbourg recherche des bénévoles pour tenir les bureaux de vote lors de l'élection présidentielle et des élections législatives. Depuis trois ans, la ville tire au sort une centaine d'électeurs par bureau de vote pour leur proposer d'être assesseur.

La ville de Strasbourg recherche des bénévoles pour encadrer les élections présidentielles et législatives. Sur son site internet, elle encourage tous les citoyens à participer à cette action citoyenne. La seule condition pour remplir la fonction d'assesseur est d'être inscrit sur la liste électorale principale de Strasbourg. Vous avez jusqu'au lundi 27 février pour vous inscrire.

Depuis trois ans, la ville tire au sort une centaine d'électeurs par bureau de vote pour leur proposer d'être assesseur. C'est le cas de Yannick Picarrella, un habitant du Neudorf, qui tente l’expérience cette année. "Si je n’avais pas reçu l'invitation je ne pense pas que je l'aurai fait spontanément c'est un peu une petite piqûre de rappel. En plus on n'est même pas obligé de répondre par courrier on peut répondre sur le site de la ville. C'est toujours assez bien de solliciter les citoyens pour s'engager dans ce genre de choses. C'est un engagement pour la collectivité, c'est une journée de notre temps qu'on donne pour que notre société fonctionne de manière démocratique et aussi pour voir comment ça fonctionne du début à la fin." Vous pouvez participer une demi-journée ou une journée entière. Soit lors de l'élection présidentielle les 23 avril et 7 mai prochains et/ou les 11 et 18 juin prochains pour les législatives.

D'où l'importance pour la ville d'inciter directement les citoyens à participer. Eric Schultz, adjoint au maire en charge de l'état civil et de la population. «On s'est rendu compte que ces opérations là où on va vers le citoyen pour lui proposer quelque chose sont généralement bien perçues. On a évidemment des gens qui nous disent ce jour-là je ne pourrais pas parce j'ai une fête de famille mais il y a beaucoup de monde qui nous répondent aussi qu'ils sont très heureux de pouvoir s'associer à ce moment-là et qu'ils répondent par la positive parce qu'ils ignoraient qu'ils pouvaient être assesseur." D'ailleurs pour certains l'expérience leur a tellement plus qu'ils se manifestent à chaque nouvelle élection. Ils sont 800 bénévoles au total à participer régulièrement à l’organisation d'élections à Strasbourg.

Pour vous inscrire, le formulaire d'inscription est disponible :

Au Centre administratif, Parc de l'Etoile et dans les mairies de quartier.

Sur appel téléphonique au 03 68 98 68 94



Téléchargez le formulaire d'inscription et retourner le formulaire en ligne

Vous pouvez également obtenir tout renseignement complémentaire par mail à l'adresse elections@strasbourg.eu