Comment protéger les citoyens qui vont voter lors des élections régionales et départementales ? La ville du Touquet mise sur la sécurité sanitaire en investissant dans des isoloirs anti-covid 19. C'est la société Mon Masque de France qui propose ces nouveaux isoloirs.

La ville du Touquet s'équipe d'isoloirs anti-Covid 19 pour les élections régionales et départementales

Le second tour des élections régionales et départementales se tient le 27 juin 2021. Dans le contexte sanitaire, les communes cherchent à rassurer les citoyens qui souhaitent se rendre aux urnes en toute sécurité, en toute sérénité. Au Touquet, par exemple, la mairie vient d'investir dans des isoloirs anti-covid 19 fabriqués par la société Mon Masque de France.

Une technologie détruit le virus entre 2 et 5 minutes

Pour rassurer les électeurs après les polémiques des dernières élections municipales de mars dernier, en pleine pandémie. La ville du Touquet a donc acheté des isoloirs anti-covid 19 en faisant appel à la société Mon Masque de France, spécialisée dans la confection d'équipements de protection antibactérien et antiviraux. Cette société a été créée il y a un an en plein confinement, elle proposait d'abord des masques aux communes. Après la polémique des élections municipales en mars 2020, Diane Deblyck, dirigeante de l’entreprise Mon masque de France a eu l'idée de créer ces isoloirs : "Avec les polémiques qui resurgissent en référence aux précédentes élections, du fait de ce contexte sanitaire, si ça peut limiter l'abstention et les risques de contamination, ça nous semblait logique".

Les isoloirs sont très souvent manipulés pendant les élections, ces isoloirs installés dans les bureaux de vote du Touquet notamment sont composés d'une technologie suisse, comme l'explique la dirigeante de l'entreprise : "Ce sont des isoloirs 100% coton, dans lesquels les fibres du tissu sont imprégnées de la technologie de HeiQ. Une technologie qui détruit le virus entre 2 et 5 minutes à 99.99 %. Le tissu quand vous rentrez dans l'isoloir vous êtes obligés d'y toucher, alors vous pourriez mettre des gants en plastique ou du gel. Là pour limiter le risque, le tissu est empreint de la technologie donc quand vous le touchez il ne va rien vous arriver. _Ce rideau fonctionne jusqu'à 30 lavages_." La société a lancé un partenariat avec un gantier pour créer également des gants anti-covid 19 pour les assesseurs notamment.