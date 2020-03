Laillé : Pierre, 19 ans et candidat aux élections municipales

C'est une discussion avec un ami dont la mère est tête de liste à Laillé qui a provoqué un déclic. S'engager en politique locale, Pierre Martin, 19 ans, l'avait en tête depuis un moment. Les élections municipales 2020 sont tombées à point nommé : la liste "Ensemble Partageons Demain" souhaitait de la jeunesse dans ses rangs, lui voulait s'investir dans l'action communale, il a sauté sur l'opportunité.

"Je ne suis pas politisé plus que ça, il n'y a pas de parti politique que je défends par exemple. J'avais envie de voir comment fonctionnait la politique locale et pouvoir proposer mes idées", explique Pierre. Le jeune homme est un novice en politique, il lui a fallu rattraper son retard, se renseigner sur les projets en cours, ou encore sur le fonctionnement de la vie d'une commune : "_il fallait que je me mette à jour pour être crédible et défendre le projet de la liste_. J'ai assisté à plusieurs conseils municipaux, je suis allé aux réunions, j'ai pris plein de notes. C'est difficile de prendre la parole au début mais j'ai été bien intégré."

"Avec l'engagement local, on est dans le concret", Pierre Martin, 19 ans, candidat aux municipales à Laillé

Pierre avait de l’appréhension en faisant ses premiers pas en politique. Mais rapidement, celle-ci s'est dissipée :"_Je pensais qu'il y allait avoir beaucoup de confrontation sur les idées politiques de chacun, et ce n'est pas du tout ça_. Même si chacun à ses idées, on a les mêmes objectifs pour la commune. On est dans le concret, c'est ce qui me plaît".

Pierre Martin, dans sa chambre à Laillé. © Radio France - Valentin Belleville

Du haut de ses 19 ans, Pierre a des idées pour Laillé. Le projet qui lui tient à cœur, c'est d'abord d'offrir un nouveau centre pour les services techniques de la ville :" l'été dernier j'ai bossé au service propreté à Rennes, et j'ai appris qu'avoir du bon matériel c'est indispensable pour travailler dans de bonnes conditions". Ensuite, s'il est élu il sera dans les commissions Finance et Aménagement du territoire et pourra mettre en oeuvre un autre souhait : proposer des lieux où les jeunes peuvent se retrouver et passer du temps ensemble.

Pas question de faire carrière en politique non plus, ce jeune homme veut œuvrer pour sa ville et pas davantage, c'est l'essence même de son engagement. Après ses études, il voudrait travailler dans l'ingénierie informatique, ou le commerce, voire mêler les deux. Et surtout exercer à l'étranger, son rêve. Et donc abandonner son mandat ? "J'ai prévenu dès le début que je m'engageais le temps de mes études (encore 3 ans, ndlr), ensuite je serai probablement amené à bouger pour le travail, on bien verra au moment venu".