Le Breton David Lappartient élu président du comité olympique français

Le président de l'UCI, l'Union cycliste internationale, le Breton David Lappartient a été élu jeudi 29 juin 2023 président du comité olympique français (CNOSF). A un an des JO de Paris, le Breton, membre du CIO, a été élu avec 80% des voix par le conseil d'administration face à Emmanuelle Bonnet-Oulaldj, la coprésidente de la Fédération sportive et gymnique du travail (FSGT). Le poste était vacant depuis la démission de Brigitte Henriques le 25 mai 2023. Son élection met un terme à une crise qui aura duré près d'un an et demi.

Un Breton ambitieux

Agé de 50 ans, David Lappartient est une force de travail disent ses proches collaborateurs. En 2021, alors maire de Sarzeau (Morbihan) et membre de LR, il devient président du Conseil départemental du Morbihan. Son prédécesseur, François Goulard, le présente comme un "animal politique subtile". Sa passion par dessus tout c'est le cyclisme qu'il a pratiqué en compétition au niveau régional. Là aussi son ascension a été fulgurante, il est passé de la présidence du "Vélo sport de Rhuys" en 1997 à celle de la Fédération française du cyclisme jusqu'à l'Union cycliste internationale en 2017.

Le mandat du nouveau président devra être confirmé par un vote d'une assemblée générale programmé le 13 septembre 2023.