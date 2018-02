234 projets sont soumis au vote des rennais dans le cadre du budget participatif saison 3. Des associations et des particuliers sont candidats. Le budget global est de 3,5 millions d'euros. Focus sur le jardin partagé de la rue du Gacet dans le Blosne.

Rennes, France

Si vous êtes rennais, vous n'avez plus que quelques jours pour choisir vos 10 projets préférés dans le cadre de la fabrique citoyenne, c'est à dire le budget participatif saison 3, organisée par la mairie de Rennes. Les votes papiers sont possibles jusqu'à ce jeudi et les votes électroniques jusqu'à ce samedi sur le site de la fabrique citoyenne. Le budget global est de 3,5 millions d'euros, entre 1000 et 400 000 euros maximum pour chaque projet. Il n'y a pas de limite d'âge pour voter ni de nationalité.

A Rennes on a des idées

234 projets sont soumis au vote depuis le 1er février : par exemple, une bagagerie pour les sans-abri, du canoë et du paddle sur la Vilaine, une guinguette-kiosque dans le parc de Bréquigny, une horloge place de la République, un troc de services entre habitants ou encore un jardin partagé rue du Gacet dans le quartier du Blosne. 24 d'entre eux, ceux qui auront remporté le plus de suffrages, seront retenus et financés.

Cultiver ses légumes

Actuellement, c'est une pelouse bien grasse située près des immeubles et d'une école rue du Gacet dans le quartier du Blosne. Mais à la place pourrait être créé un potager entièrement biologique pris en charge par les habitants réunis en collectif "l'idée c'est occuper une partie d'un espace public et le mettre à disposition des habitants du quartier" explique Stéphanie Roggero chargée de développement ."Une personne à temps plein sera chargée de faire vivre cet espace, à la fois la production du jardin mais aussi pour les animations autour de la biodiversité et du développement durable". L'association "les cols verts" à l'origine du projet a estimé son budget de départ à 10 000 euros. Verdict lundi prochain.