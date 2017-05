Présidentielle - 2nd tour : l'Hérault met Macron en tête avec 59% des voix

Le département de l'Hérault a voté pour Emmanuel Macron à près de 60 %. Score beaucoup plus élevé à Montpellier, 78 %. Le Front national poursuit son implantation dans le Biterrois.

Dans l'Hérault, c'est Emmanuel Macron qui arrive en tête avec 59 % des voix. L'abstention augmente de 5 points (25 % contre 20% lors du premier tour).

Le nombre de bulletins blancs ou nuls atteint 12 %.

Montpellier : près 78% des voix pour Macron, c'est quasiment un record dans la Métropole. Macron est en tête dans tous les bureaux de vote de la ville, et dans toutes les communes de la Métropole, c'est à Clapiers qu'il réalise son plus score, un peu plus de 78 %. Mais il est en dessous des 60 % au sud ouest de Montpellier : Fabrègues, Cournonsec, Cournonterral, Pignan, Lavérune, Villeneuve les Maguelone et Pérols.

Le Front National continue son implantation dans le Biterrois

Certaines communes qui avaient mis Lepen en tête au premier tour n'ont pas concrétisé : Sète, Agde, Mauguio, Pézenas ou Lunel. Mais le FN continue son implantation dans le Biterrois, Lepen l'emporte à Marseillan, Sérignan, Bessan, Valras Plage, Cazouls les Béziers, ou Vias par exemple.

A Béziers, Marine Lepen réalise le joli score de 43 %, un bon vivier en vue des législatives. Elle l'emporte aussi à Frontignan et Palavas.