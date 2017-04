Le département de l'Hérault place Marine Lepen en tête au premier tour de la présidentielle

Le département de l'Hérault a placé Marine Lepen en tête du premier tour de la présidentielle devant Jean-Luc Mélenchon, et Emmanuel Macron. A Montpellier c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête.

Les électeurs de l'Hérault ont placé Marine Lepen en tête du premier tour de l'élection présidentielle, elle obtient 25,7 % des voix devant Jean-Luc Mélenchon, 23 % et Emmanuel Macron, 20,5%. François Fillon obtient 17,6 %

A Montpellier, c'est Jean-Luc Mélenchon qui arrive en tête avec 31% devant Emmanuel Macron 24 %, François Fillon 15% Marine Lepen 13% et Benoit Hamon 9%

(2012 : Montpellier : François HOLLANDE : 35% Nicolas SARKOZY : 21,6% Jean-Luc MELENCHON : 15,7% Marine LE PEN : 13,7% François BAYROU : 7,4%)

Dans le département de l'Hérault Marine Lepen améliore son score de 2012 avec 160 000 voix en sa faveur, c'est 28 000 de plus qu il y a 5 ans. Le front national est en tête à Béziers avec 31% des voix, il confirme son implantation dans le Biterrois, et sur la bande littorale d'Agde à Mauguio en passant par les communes de l'étang de Thau, Marine Lepen est en tête a Frontignan, Sète, Palavas, Lunel. Marine Lepen signe son meilleur résultat à Bessan avec 40%.

Dans le département de l'Hérault Jean-Luc Mélenchon qui est deuxième réalise la plus forte progression : il double presque son score d'il y a 5 ans en passant de 80 000 à plus de 140 000 voix. A Montpellier il est en tête avec 31% des voix , il est devant Marine Lepen également à Lodeve, Ganges et Pézenas.

Emmanuel Macron multiplie les places de troisième, sauf à Castelnau le Lez ou Castries où il est en tête.

Grands perdants de ce premier tour, les Républicains mais surtout le parti socialiste : Benoit Hamon n'a obtenu que 36 000 voix en sa faveur dans l'Hérault.