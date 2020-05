Le nouveau conseil municipal installé le 25 mai prochain à Thaon-Les-Vosges

Les conseils municipaux élus au 1er tour des municipales, seront installés au plus tard le 28 mai prochain. A Thaon-Les-Vosges, la date retenue est le lundi 25. Les nouveaux élus et le public, seront accueillis dans un gymnase de la ville afin de respecter les distanciations physiques.

"Il est temps que cela vienne". Plus de 2 mois après la victoire de sa liste au 1er tour de l'élection municipale du 15 mars dernier, Cédric Haxaire s'impatiente. La nouvelle équipe a mis à profit la longue période de confinement pour se préparer et être opérationnelle dès le début de la mandature. "les projets sont en gare et n'attendent que le coup de sifflet" poursuit Cédric Haxaire qui s'inquiète pourtant des surcoûts pour le budget, engendrés par la crise du coronavirus. "Je table sur 100 à 150 000 euros de dépenses supplémentaires" souligne le futur maire. Sans compter les mesures à prendre lors du redémarrage des activités sportives et la réouverture progressive des établissements scolaires.

L'épidémie, c'est le maire sortant qui a du en gérer les premières conséquences. Dominique Momon, ne s'attendait pas à jouer les prolongations dans de telles circonstances. "Nous sommes restés mobilisés comme jamais" explique l'élu qui enchaîne les visio-conférences. "Ni moi ni mes équipes, nous ne nous sommes dit que c'était difficile" explique Dominique Momon en parlant d'engagement auprès de ses concitoyens.