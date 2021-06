Le plein emploi durable, principale proposition pour Pierre-Yves Cadalen, tête de liste LFI en Bretagne

Plein emploi et emploi durable, ce sont les priorités de la liste La France insoumise pour les élections régionales en Bretagne. Les candidats se sont engagés dans un "ribines tour à vélo".

La France Insoumise est ce jeudi à Tréguier pour un "Ribines tour" consacré à l'emploi, à vélo. Il se terminera à Brest, et a débuté à Caudan, symboliquement, à la Fonderie de Bretagne, occupée depuis cinq semaines contre la vente du site par Renault. "Ce tour permet de rencontrer les agriculteurs, les employés", explique Pierre-Yves Cadalen, tête de liste LFI en Bretagne. "Ça permet de rencontrer les acteurs du monde breton pour engager une conversion vers un système plus écologique, plus dense en emploi. Exemple : l’agriculture intensive ne crée par beaucoup d’emplois et détruit les cours d’eau. Il faut libérer le conseil régional des influences du lobby de l’agroalimentaire, comme Triskalia. Il faut changer de braquet sur la question agricole. Ca permettra à 10.000 nouveaux paysans de s’installer en Bretagne."

13 listes en lice en Bretagne et une gauche éclatée : "Nous avions proposé de nous regrouper aux Verts. Ils ont préféré faire cavalier seul. Peut-être pour fusionner avec le PS ? Mais sur la liste du PS, il y a Loïc Henaff … influence du lobby agroalimentaire. Il y a ambiguïté... "

Après la censure partielle de la loi sur les langues régionales, la liste réitère son soutien à la filière bilingue : "Le bilingue dans le public nous semble quelque chose d’important à défendre. La défense des langues régionales passe par la défense de l’éducation nationale. On ne pourra pas les développer sans un service public fort. Nous posons la question de l’intégration de Diwan dans le public mais ce n’est pas du ressort du Conseil constitutionnel".