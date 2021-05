Le président de la région Normandie, Hervé Morin, candidat à sa réélection

C'est officiel : Hervé Morin, le président de la région Normandie brigue un second mandat. Il a officialisé ce mardi sa candidature pour les élections régionales des 20 et 27 juin prochain.

Hervé Morin brigue un second mandat à la tête de la région Normandie

La fin d'un vrai-faux suspens ! Hervé Morin se lance dans la courses aux élections régionales en Normandie. À 59 ans, il brigue un second mandat. Hervé Morin a officialisé sa candidature ce mardi dans son fief d'Elbeuf dans l'Eure.

Septième et dernier candidat à se lancer

Le président sortant de la région Normandie est le dernier candidat à se déclarer. "Avec la crise sanitaire et le confinement, les normands n'avaient pas la tête aux élections" se justifie Hervé Morin qui portera donc la liste "La Normandie Conquérante". Ce n'est pas une liste centriste assure l'élu qui défend une liste regroupant "des hommes et des femmes de territoires, issus de toute la Normandie et sans engament politique forcément affirmé".

La républicaine Sophie Gaugain maire de Dozulé qui devrait conduire la liste dans le Calvados. A ses côtés notamment, Rodolphe Thomas, le maire modem de Hérouville St Clair. En Seine-Maritime la maire de Saint Romain de Colbosc Clotilde Eudier mènera la liste avec le 1er adjoint LR au maire du Havre Jean-Baptiste Gastinne et dans l'Eure le maire d'Evreux Guy Lefrand sera aux côtés d'Hervé Morin.

La réunification réussie en 7 mois

A ses adversaires qui lui reprochent d'avoir raté la réunification de la Normandie, Hervé Morin assure qu'il a réussi le délicat équilibre imposé par cette fusion. Équilibre respecté entre Rouen et Caen, entre les grandes villes et les territoires ruraux.

"La Haute et la Basse-Normandie figuraient toujours entre la quinzième et la vingtième place des classements, la région est aujourd'hui toujours sur le podium" se targue le président.

La Normandie et rien que la Normandie

Ancien ministre, Hervé Morin assure qu'il n'a aujourd'hui plus aucune ambition nationale. : "je n'ai qu'une seule passion, la Normandie !"

L'interview de Hervé Morin est à réécouter ici