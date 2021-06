Le Rassemblement National se voit en "outsider" pour les régionales en Bretagne

Langues régionales, immigration, résidences secondaires sont les thèmes forts de la campagne du RN aux régionales en Bretagne. Gilles Pennelle se voit en tête au premier tour le 20 juin prochain.

À trois semaines des élections régionales, la tête de liste du Rassemblement national répond à la récente polémique sur des candidats "sulfureux" dont il ferait partie. Un conseiller régional RN des Hauts-de-France met en garde la présidente, Marine Le Pen contre la présence aux régionales de ce type de candidat, dont Gilles Pennelle donc, ancien militant du groupuscule néopaïen racialiste Terre et peuple. "C'est du délire et c'est habituel", tranche le candidat. "Quand le RN est en plein dynamique comme il l'est en Bretagne les coups bas pleuvent." Mais cette fois l'attaque se fait en interne. "Il devra en répondre devant les tribunaux. Ces attaques montrent que je suis dans une réelle dynamique."

Un véritable outsider

Gilles Pennelle compte bien profiter de l'éclatement de la majorité pour faire la course en tête : "L'éclatement et l'échec de la majorité sont criants : la dette explose, la majorité se déchire, il n'y a plus de projets pour demain, j'apparais aujourd'hui comme le véritable outsider qui peut créer la surprise en arrivant en tête au premier tour."

Le RN compte miser aussi sur la défense des langues régionales, après la manifestation de milliers de personnes samedi à Guingamp. "Je pense que LREM est l'ennemi des identités locales car c'est à l'appel de 60 députés de LREM et du MODEM que le conseil constitutionnel a été saisi. Les macronistes ont porté un coup dur à notre identité, nous sommes attachés à la langue bretonne et au réseau Diwan."

La région a compétence sur l'immigration

Et la liste RN compte aussi sur ses fondamentaux : "La région a compétence sur l'immigration, la preuve, Loïg Chesnais Girard a financé de nombreuses associations immigrationnistes avec l’appui de la gauche, des macronistes et des centristes. Il n'y a plus d'identité bretonne ou française à Pontanezen à Brest."

L'explosion des résidences secondaires a des conséquences graves

Concernant la tension sur l'immobilier en Bretagne, et le nombre de résidences secondaires en Bretagne, Gilles Pennelle réagit à la proposition de l'UDB, à savoir réserver l'achat d'un logement aux Bretons sur le littoral. "L'explosion des résidences secondaires sur le littoral breton a des conséquences graves. Des volets fermés jusqu'en avril, une pression sur les loyers, un manque de logements pour les jeunes bretons sur le littoral. Il faut permettre aux locaux de vivre et travailler sur le littoral."

