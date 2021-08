Le syndicat d'énergie de Corse-du-Sud vote une modification de ses statuts sur fond de tensions

Suite au vote de 121 délégués des communes sur les 197 inscrits, le Syndicat d'énergie de Corse-du-Sud permettrait désormais à un maire de se présenter à sa présidence. Jusqu'à présent, cela était seulement permis à un conseiller territorial.

Hors, cette réunion du 17 août a été jugée illégale par le président par intérim, Antoine Ottavi (Bastilicaccia), ainsi que par les délégués de la majorité territoriale de "Fà Populu inseme". En effet, selon Jean Biancucci, conseiller territorial, président de ce groupe et candidat déclaré à la présidence du syndicat, seul le président par intérim pouvait convoquer les délégués en réunion.

Une interprétation juridique qui n'était pas celle des délégués présents, et notamment des maires représentants l'opposition territoriale. Parmi lesquels on trouve Jean-Christophe Angelini, maire de Purtivechju, et chef du groupe "Avanzemu par dumani -PNC", mais aussi Xavier Lacombe, maire de Peri, ou encore Valérie Bozzi, maire de Grussettu-Prugna-Purtichju, membres eux de la droite "Un Soffiu Novu", présidée par Laurent Marcangeli, maire d'Aiacciu, dont la commune ne fait partie du syndicat.

Jean-Christophe Angelini, maire de Purtivechju, lors de la réunion du 17 août au Syndicat d'énergie de Corse-du-Sud © Radio France - Olivier Castel

Un vote "de droit" et nécessaire selon eux pour que les maires soient considérés à leur juste poids, en tant que contributeurs du syndicat mais aussi demandeurs de moyens pour électrifier leurs communes. Chef de file du Partitu di a Nazioni Corsa, en opposition avec le président de l'exécutif Gilles Simeoni et les siens sur ce sujet, J-C Angelini a tenu à rappeler que la participation annuelle de la collectivité de Corse n'est plus honorée depuis plusieurs années. 8,1M€ de dettes selon Joseph Pucci, dernier président en date, "ce qui oblige à emprunter" dit-il, et impacte le fonctionnement du syndicat

Pas d'autres candidats pour le moment

C'est Paul Quilichini, maire de Sartè qui a présidé la réunion, en l'absence du premier vice-président. Afin d'écarter tout risque juridique, les présents ont fait contrôler le scrutin par huissier de justice. Plus d'un tiers des délégués étant présents, le vote serait donc conforme. Le changement des statuts a été voté à l'unanimité moins une voix, celle du maire de Cannelle.

Valérie Bozzi lors de la réunion du Syndicat d'énergie de Corse-du-Sud le 17 Août 2021 © Radio France - Olivier Castel

Comme annoncé la veille par les intéressés, aucun membre de la majorité territoriale n'était présent, même si il y a de fortes chances que Gilles Simeoni et les siens aient suivi au moins de loin ce qui se passait ici.

Certains maires auraient reçu "des pressions par mail" leur intimant de ne pas se rendre à cette réunion, selon Valérie Bozzi. Une rumeur insistante courant depuis plusieurs semaines. Pour l'instant, aucun autre candidat que Jean Biancucci, maire de Cuttuli-è-Curtichjatu ne s'est déclaré à la présidence pour succéder à Joseph Pucci. L'élection pourrait se tenir le 7 septembre prochain.