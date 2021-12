Le tribunal administratif annule le résultat des élections départementales du canton d'Amiens 4

Les électeurs du quatrième canton d'Amiens devront retourner aux urnes ! Le tribunal administratif d'Amiens a invalidé ce vendredi les résultats de la dernière élection départementale de juin dans ce secteur de l'est de la ville, qui compte aussi Longueau ou Cagny. Deux petites voix avaient permis au binôme de gauche de l'emporter. Le binôme de droite, arrivé en seconde position avait contesté une dizaine de suffrages et l'authenticité des signatures qui figuraient dessus.

"A l’issue des élections qui se sont déroulées le 27 juin 2021, le binôme de candidats constitué de Jean-Louis Piot et Guillemette Quiquempois était arrivé en tête des suffrages avec un écart de seulement deux voix sur le binôme constitué d'Eric Guéant et Isabelle Savariego", rappelle le tribunal administratif dans un communiqué. "Ce binôme contestait la régularité de dix suffrages en raison de différences dans les signatures apposées sur les listes d’émargement entre le premier et le second tour."

Doute sur les signatures

Pour sept électeurs, le tribunal a estimé que les différences de signatures étaient manifestes et que "le doute sur l’authenticité des signatures ne pouvait pas être levé par un document d’identité authentifiant la signature du second tour." Il a fallu retrancher les sept suffrages irréguliers. "Ces irrégularités empêchant de déterminer avec certitude le résultat de l’élection au second tour, le tribunal a annulé l’ensemble des opérations électorales des 20 et 27 juin 2021."