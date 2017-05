Présidentielle - 2nd tour : analyses du votre azuréen et réactions

Dans les Alpes-Maritimes, on retient le report des voix des fillonnistes sur Emmanuel Macron, l'ancrage du FN dans le département mais aussi l'abstention et le vote blanc qui n'a jamais été aussi haut.

Les invités de France Bleu Azur commentent et expliquent les résultats de l'élection présidentielle dans les Alpes-Maritimes.

Ce second tour est marqué notamment par une abstention record de 26%. Et avec 8,4% de votes blancs, c'est donc plus d'un tiers des Azuréens qui n'ont pas fait de choix entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Christine Pina, politologue à l'Université de Nice.

Christine Pina, maître de conférence Sciences politiques à l"Université de Nice Sophia Antipolis Copier

Pour Eric Ciotti, Emmanuel Macron ne recomposera rien. Il va faire un retour en arrière. Il y a un flou énorme sur son projet.

Eric Ciotti Copier

Lionel Tivoli, secrétaire départemental du Front national: "C'est un record historique pour le Front national dans le département car Marine Le Pen progresse entre les deux tours de l'élection présidentielle. Aujourd'hui elle veut rassembler."

Lionel Tivoli secrétaire départemental du Front National Copier

Nouveau visage de la politique à Nice et soutien d'Emmanuel Macron : Richard Perrin, directeur de l'école de commerce EDHEC est devenu le référent du mouvement "En Marche" pour cette élection. Pour lui c'est une victoire qui sonne le temps d'un renouveau pour le pays.

Tweets

Richard Perrin directeur de l'Edhec à Nice et référent d'En Marche Copier

Et les Républicains ? Philippe Pradal, maire de Nice, voit déjà dans ce second tour une bonne chose. Marine Le Pen a été contenue dans le département et dans sa ville.

Philippe Pradal Copier

Quant à Jean Leonetti, député-maire d'Antibes, l'heure est maintenant aux élections législatives. Il faut notamment convaincre les abstentionnistes.

Jean Leonetti Copier

Pour le député niçois Rudy Salles, président départemental de l'UDI, qui briguera un nouveau mandat, il faut convaincre sur un programme qui est prêt et qui est le seul à s'inscrire dans une véritable dynamique de réforme.

Rudy Salles Copier