Legislative 2017 : débat musclé entre Capdevielle et Lasserre-David pour la 5e circonscription

Un débat France Bleu pays Basque organisé en partenariat avec Sud-Ouest au théâtre municipal de Bayonne mercredi soir. Face à face tendu entre les deux candidates en lice pour le second tour, la Modem Florence Lasserre-David et la sortante PS Colette Capdevielle.

Débat animé mercredi soir entre Florence Lasserre-David et Colette Capdevielle au théâtre municipal de Bayonne. Un face à face en public organisé par France Bleu Pays Basque en partenariat avec Sud-Ouest. Les deux candidates sont qualifiées pour le second tour de la législative dans la cinquième circonscription des Pyrénées Atlantiques. Florence Lasserre-David sous les couleurs du Modem défend la République en marche et la député sortante Colette Capdevielle sous celles du Parti Socialiste. Un débat mené par Yves Tusseau (rédacteur en chef de France Bleu Pays Basque), Paul Nicolaï (France Bleu) et Pierre Sabathié (rédacteur en chef de Sud-Ouest Pays Basque).

Un débat âpre, tendu, entre les deux élues. Florence Lasserre-David est conseillère départementale Modem et conseillère municipale à Anglet. Colette Capdevielle est la député sortante mais aussi conseillère municipale de Bayonne. Elle fut conseillère régionale de 1998 à 2014. Les deux élues se sont opposées frontalement. Colette Capdevielle a reproché à son adversaire sa présence à la réunion publique du candidat à la primaire Les Républicains François Fillon à Biarritz. Florence Lasserre-David lui répondra qu'elle se trouvait là par politesse mais qu'elle avait assisté aussi au meeting de l'autre prétendant, Alain Juppé.

Il a également été question de grippe aviaire et d'abattage des canards sans oublier aussi les problèmes de logement au Pays Basque et la naissance de la naissance de la communauté d'agglomeration Pays Basque le premier janvier dernier. Le débat s'est emballé quand Colette Capdevielle a interpellé son adversaire sur son appartenance politique.

Première partie du débat

La député sortante PS, Colette Capdevielle, lors du débat © Radio France - Anthony Michel

Seconde partie du débat

La candidate Modem-La République en marche, Florence Lasserre-David, pendant le débat © Radio France - Anthony Michel

A l'issue du premier tour de la législative dans la cinquième circonscription Florence Lasserre-David (Modem) est arrivée en tête avec 37,11% des voix dimanche dernier. La député sortante (PS) Colette Capdevielle n'a recueilli que 13,24% des suffrages.

Prochain et dernier débat de l'entre deux tour, jeudi soir, de 19h à 20h à Hendaye, auditorium d'Abbadie entre Maider Arosteguy (LR) et Vincent Bru (MDM - REM).