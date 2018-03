Loiret, France

On vote aujourd'hui dans le Montargois : c'est le 1er tour de l'élection législative dans la 4ème circonscription du Loiret. 74 603 électeurs sont appelés aux urnes pour désigner leur député. En juin dernier, le député sortant LR Jean-Pierre Door avait été réélu de très peu, mais son adversaire de la République en marche, Mélusine Harlé, avait déposé un recours ; en décembre, le Conseil constitutionnel a invalidé l'élection.

La décision du Conseil constitutionnel fera jurisprudence

D'où ce retour aux urnes, inédit dans le Loiret, où jamais une élection législative n'avait été jusqu'ici annulée. Il faut dire que les circonstances étaient exceptionnelles : le 18 juin dernier, Jean-Pierre Door n'avait été réélu qu'avec 8 voix d'avance sur Mélusine Harlé, c'était ce jour-là le plus faible écart de France ! Surtout, le Conseil Constitutionnel a relevé des irrégularités susceptibles d'avoir pesé sur le résultat : une erreur sur la liste d'émargement dans la commune de Préfontaines, et deux publications sur Facebook le jour du scrutin alors que la propagande électorale est interdite (à savoir une photo publiée par Jean-Pierre Door en tant que maire de Montargis, et un appel explicite à voter pour lui sur la page d'un conseiller municipal de Montargis). Des erreurs, mais aucune fraude, plaide l'élu LR qui dénonce un recours de "mauvais perdant". Cette décision du Conseil Constitutionnel restera en tout cas dans l'histoire, car c'est la première fois que le rôle des réseaux sociaux est reconnu dans une campagne électorale - cette décision fera donc jurisprudence.

Vers une abstention massive ?

Mais ce qui marque cette nouvelle élection, c'est le risque d'une très forte abstention. Déjà en juin dernier, l'abstention avait atteint 51% au 1er tour - record historique pour une législative dans cette 4ème circonscription du Loiret. Ce chiffre risque encore de progresser si on en juge par les élections législatives partielles qui ont déjà eu lieu cette année en France : 70% d'abstention à Belfort, 80% dans le Val d'Oise - c'était en février - et encore 65% d'abstention ce mois-ci en Guyane et en Haute-Garonne, (au 1er tour)... Ce n'est pas nouveau, les scrutins partiels n'attirent pas les électeurs. Le Montargois peut-il faire mentir cette tendance ? Les candidats et les état-majors des partis veulent y croire. D'une part, parce qu'il y a un suspense : en juin l'élection avait été très serrée. D'autre part, parce que le contexte national a beaucoup évolué, 9 mois après le premier scrutin : les réformes du gouvernement, la recomposition de la droite, la reconstruction du FN et du PS, l'enracinement de la France insoumise - chacun pourra trouver ici ou là un motif de satisfaction ou au contraire de déception... Suffisant pour que les électeurs se déplacent aux urnes ? c'est toute la question.

Jean-Pierre Door et Mélusine Harlé sont bien sûr de nouveau candidats, en tout ils sont 12 à se présenter, il n'y avait que 11 postulants la dernière fois. La liste complète :

12 candidats en lice pour le premier tour ce dimanche © Radio France - Cyrille Ardaud

Les 119 bureaux de vote, répartis sur 69 communes, sont ouverts aujourd'hui de 8h à 18h.