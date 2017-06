Législatives - 1er tour : ce qu'il faut retenir du scrutin dans le Sud-Ouest

Que faut-il retenir du premier tour des élections législatives dans le Sud-Ouest ? S'est-on beaucoup abstenu ? Qui sont les personnalités écartées ? Découvrez les enseignements de ce scrutin dans les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde, la Dordogne et le Lot-et-Garonne.

Comment a-t-on voté ce dimanche en ex-Aquitaine ? Résumé des points forts du premier tour des élections législatives.

La majorité présidentielle en tête partout

Si vous votez en Giornde, dans les les Pyrénées-Atlantique, dans les Landes, en Dordogne ou dans le Lot-et-Garonne, il y aura forcément un bulletin pour un candidat macroniste dimanche prochain dans votre bureau de vote. Absolument toutes les circonscriptions des cinq départements voient un candidat de la coalition présidentielle arriver en tête ce dimanche soir. Sur les 28 circonscriptions à prendre, 23 sont dominées par des candidats de la République en marche. Cinq représentants du Modem se placent en première place du ballotage dans les autres.

Le pourcentage de vote pour les candidats La République en Marche ou Modem dans les cinq départements. © Radio France - Oanna Favennec

Une abstention forte

Alors qu'en France, l'abstention a atteint un niveau historique pour ce premier tour des élections législatives (51,2%), elle est également élevée dans les territoires de l'ex-Aquitaine. Mais dans une moindre mesure. Qui sont ceux qui sont le moins allés voter ? Seules la 4e et la 12e circonscription de Gironde, dépassent la moyenne nationale, avec respectivement 54,21% et 52,11% d'abstention. Les bons élèves ? Les électeurs de la troisième circonscription des Landes, détenue jusqu'il y a peu pas Henri Emmanuelli, et de la 4e des Pyrénées-Atlantiques (celle du député sortant Jean Lassalle) sont ceux qui se sont le plus mobilisés.

L'abstention est particulièrement marquée dans le nord de la Gironde. © Radio France - Oanna Favennec

Les socialistes en difficulté

Certains candidats sont carrément écartés dès ce premier tour. Le dernier ministre de l'intérieur de François Hollande, Mathias Feckl, perd ce dimanche son siège de député dans la 2e circonscription du Lot-et-Garonne. C'est également le cas de Michèle Delaunay à Bordeaux. Il y a dix ans, l'ancienne secrétaire d'Etat chargée des personnes âgées avait réussi l'exploit de battre Alain Juppé. Cette fois-ci, elle termine 4e avec à peine plus de 10% des voix. En Dordogne, parmi les socialistes, seule Colette Langlade, la député sortante, a réussi à se qualifier pour le second tour. Boris Vallaud, parachuté dans les Landes, en terre historiquement socialiste, est en ballotage défavorable face au candidat de la République en marche.

Jean Lassalle en ballotage défavorable

L'ancien candidat de la ruralité à l'élection présidentielle, député sortant, n'est pas plébiscité ce dimanche par les électeurs de la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques. Avec 17,71% des voix, il est dépassé par Loïc Corrégé, candidat de la République en Marche, qui a quitté l'armée il y a quelques mois pour se présenter.

Le Front national assez peu présent au second tour

Il y aura un candidat Front national dans cinq circonscriptions : celles du Blayais et du Libournais en Gironde, les 2e et 3e de Lot-et-Garonne, et celle du Bergeracois dans le Périgord. En Gironde, les deux candidates, Edwige Diaz et Sandrine Chadourne ont peu de chance de rentrer dans l'hémicycle, avec respectivement 23,56 et 15,89% et peu de reports de voix en vue. En Dordogne, le conseiller régional Front national Robert Dubois a engrangé 15,95% des voix. C'est peu par rapport au patron périgourdin de La République en Marche Michel Delpon (34,74%).

La France insoumise se maintient dans cinq circonscriptions

La France insoumise confirme sa bonne dynamique de l'élection présidentielle dans le Périgord, avec deux candidats présents au second tour. Sur le département de la Dordogne, le mouvement de Jean-Luc Mélenchon arrive en deuxième position en nombre de voix. 23.559 électeurs ont mis un bulletin France Insoumise dans l'urne au premier tour. En Gironde, seules deux circonscriptions sur les 12 que compte le département proposeront le choix entre un candidat La République en Marche et un candidat la France insoumise au second tour : la 3e (Bordeaux-Bègles-Talence-Villenave) et la 12e (Entre-deux-mers).

Les adversaires des candidats "La République en marche" au second tour

Voici ci-dessous la carte de la couleur politique des candidats qui affronteront un candidat de la coalition présidentielle au second tour. En rose, le Parti socialiste, en rouge, la France insoumise, en bleu soutenu Les Républicains, en bleu clair l'UDI, et en orange, Jean Lasassalle (divers droite).