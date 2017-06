Législatives - 1er tour : les réactions des candidats finalistes en Corse

Invités de la matinale de RCFM, lundi 12 juin, les candidats finalistes des quatre circonscriptions de Corse ont avancé leurs arguments à l'ouverture de la campagne pour le deuxième tour de l'élection législative.

Le résultat du premier tout juste confirmé, les candidats finalistes dans les quatre circonscriptions de la Corse ont repris sans perdre de temps leur bâton de pèlerin. La campagne pour le deuxième tour de l’élection législative est déjà engagée. Un deuxième tour qui a propulsé en finale trois candidats nationalistes.

Des finalistes qui se sont longuement exprimés sur l’antenne de RCFM.

Jean-Jacques Ferrara, très matinal, a ouvert le bal. Le président de la communauté d'agglomération du pays ajacciens, suppléant lors de la précédente mandature de Laurent Marcangeli, député sortant de la première circonscription de la Corse du Sud, reconnaissait qu'il "n'avait pas fait le plein des voix compte tenu du taux d'abstention particulièrement élevé dans la circonscription. Il reste donc beaucoup de gens à mobiliser pour le deuxième tour. Ce sera l'enjeu de cette semaine d'entre deux tours".

Maria Guidicelli, partie sous les couleurs de la République en marche d'Emmanuelle Macron est arrivée en deuxième position. Satisfaite du résultat obtenu à l'occasion de ce premier tour de scrutin, elle fait désormais les yeux doux à l’électorat nationaliste dont le candidat a manqué de peu la qualification. "Je veux m'adresser, au-delà des abstentionnistes, aux électeurs dont le candidat n'est pas au second tour et qui attendent que l'on puisse les représenter. Tous connaisse mon travail pour la Corse, ma détermination aussi, ainsi que mon esprit libre qui fait que tout en étant député de la majorité présidentielle, je siègerai d'abord et avant tout pour défendre la Corse, comme je l'ai toujours fait".

Dans la deuxième circonscription de la Corse du Sud, Camille de Rocca Serra arrivé en tête n'en démord pas. Il faudra convaincre les abstentionnistes de se mobiliser dans une semaine. Car l'écart de voix (1.896) est faible. Pour le député sortant, "la déception est double. Il y a la très faible participation. La mobilisation dans notre camp a été trop faible pour faire un résultat au premier tour. Je n'ai peut-être pas su mobiliser suffisamment sur Porto-Vecchio. Ce qui m’intéresse est de comprendre pourquoi l’électorat ne s’est pas mobilisé et de le convaioncre pour dimanche prochain".

Deuxième circonscription de Corse du Sud où le député sortant sera opposé à un autre candidat nationaliste, en la personne de Paul-André Colombani. Un candidat selon lequel, le résultat obtenu à l'occasion de ce premier tour est tout, sauf une surprise. "On est porté par une dynamique qui nous a conduit aux affaires de la région. C'est la première fois que nous avons un écart aussi serré. Il y a plusieurs paramètres qui entrent en jeu, dont notamment le résultat de Jean Charles Orsucci. Deux électeurs sur trois veulent visiblement renouveler la vie politique dans la région et qui rejettent donc la candidature de Camille de Rocca Serra."

La carton plein des nationalistes en Haute-Corse

C'est incontestablement en Haute-Corse que les nationalistes ont marqué les esprits. Et ce dans les deux circonscriptions. Michel Castellani est arrivé en tête au soir du premier tour. Mais il ne veut pas crier victoire avant l'heure. Michel Castellani assure "ne pas être surpris par le résultat. C'est le travail fourni par la majorité territoriale depuis un an et demi qui a facilité les choses. Les corses sont sensibles à notre façon de travailler et de régler les problèmes".

Second au soir du premier tour, Sauveur Gandolfi Scheit ne se considère pas pour autant vaincu. Mieux, il assure qu'il sera en capacité de mobiliser fortement la semaine prochaine pouyr renverser la tendance. D'autant dit-il qu'il peut s'appuyer sur un bilan colossal.

La plus grande des surpises si l'on peut est arrivée de la 2e circonscription de Hauite-Corse où Jean félix Acquaviva a frappé un grand coup. Il a recueilli plus de 12.000 voix pour s'installer confortablement en tête de ce scrutin.

Francis Giudici, le maire de Ghisonaccia ne s’avoue pas pour autant vaincu. Il considère même que contrairement à lui, son adversaire à fait le plein des voix au premier tour.