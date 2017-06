Législatives – 1er tour : Les principales réactions politiques dans le Poitou

Les politiques réagissent en direct sur l'antenne de France Bleu Poitou à l'issue de ce premier tour des Législatives dans le Poitou. Florilège des réactions !

Ci-dessous les principales réactions des politiques dans le Poitou.

"Les électeurs de ma circonscription veulent donner une majorité cohérente au président E. Macron. On peut regretter le fort taux d'absention, mais aujourd'hui, le résultat est sans appel, j'espère qu'il sera confirmé la semaine prochaine. Je ne pense pas que nous soyons moins légitime que d'autre."

"Nous payons chèrement les résultats nationaux, au niveau local... Le taux d'abstention est record. On se doit d'être humble vis-à-vis des résultats, notamment avec une abstention si forte. A gauche, je crois qu'il faut tout reconstruire."

Dans la 2ème circonscription de la Vienne, Sacha Houlié, de LREM arriverait en tête devant .

"Notre travail de proximité a été une force pour arriver à ce résultat. Merci également à mes adversaires. Je souhaite les inviter à nous rejoindre pour changer le quotidien des français dans ce contexte de recomposition politique. Je leur tends la main."

"Je suis déçu, c'est évident. C'est la victoire du dégagisme. Aller à la rencontre des gens m'a plus, c'est une superbe aventure. Ce qui se produit ce soir, c'est la suite logique de l'élection présidentielle. Je n'ai pas de consigne de vote particulière."

"Les résultats sont à la fois satisfaisant tout en étant décevant, face à l'immensité du travail de terrain que j'ai effectué dans cette circonscription. Je voudrais qu'entre les deux tours, on parle des projets locaux, tel que les infrastructures routières par exemple."

La candidate de la France en mouvement dénonce l'idée d'un parti unique.

"Ce que je constate, c'est que le perdant c'est E.Macron. 50%, ça signifie qu'il ne mobilise pas. Faire un grand parti unique c'est dangereux. Les gens vont s'exprimer dans les extrêmes si on rassemble gauche droite et centre dans un même parti. Les problèmes des français sont toujours là."

Dans la 3ème circonscription de la Vienne, le FN arrive en 2ème position derrière le député sortant LREM, Jean-Michel Clément.

"Je suis satisfaite. Je pense avoir fait un très bon score (15%). Tout est possible au second tour."

Dans la 4ème circonscription de la Vienne, candidat Modem/la République en marche arrive en tête. Véronique Massonneau, la députée Verte-PS sortante est éliminée. Réaction de Nicolas Turquois :

Législatives / 1er tour/ Vienne : dans la 4ème circonscription Nicolas Turquois vient rassurer Véronique Massonneau à son local de campagne © Radio France - Marie-Coralie Fournier

La députée sortante est éliminée du second tour. Elle est déçue mais accepte le sort des urnes.

Deux-Sèvres 2 : Pas de candidat FN qualifié au second tour, le FN déçu

Jean-Romée Charbonneau, candidat FN, dans la 2ème circonscription des Deux-sèvres est déçu de ne pas aller au second tour.

"C'est dommage pour les électeurs qu'il n'y ait pas de candidat du FN. Le président Macron ne mobilise pas comme on le voit avec l'abstention. Je déplore l'immaturité politque des candidats de LREM. La 5e république est morte. 11% ça reste important, on fait plus qu'en 2012. Si la moitié des français ne vont aps voter, les résultats ne peuvent pas être extraordinaire."