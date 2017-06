Législatives - 1er tour : les résultats au Pays Basque

Au Pays Basque, le 1er tour des élections législatives donne ce dimanche la possibilité à 273 510 lecteurs de choisir un député. Détail des résultats dans la 4e, 5e et 6e circonscription des Pyrénées-Atlantiques.

Les Français étaient appelés aux urnes ce dimanche pour le premier tour des élections législatives. Il s'agit d'élire les 577 députés qui siégeront à l'Assemblée nationale.

Dans la 4e circonscription des Pyrénées-Atlantiques (qui couvre une partie du piémont basque et du haut Béarn) on dénombre 80 593 électeurs (sortant, Jean Lassalle - Résistons !). Dans la 5e circonscription (qui part d'Anglet, Bayonne et Boucau pour suivre l'Adour jusqu'à la frontière béarnaise) ils sont 92 031 électeurs (sortante, Colette Capdevielle - Parti socialiste). Dans la 6e circonscription (Hendaye, Saint Jean de Luz et Saint Pée sur Nivelle) on compte 100 886 électeurs (sortante, Sylviane Allaux - Parti socialiste).

Les résultats des législatives au Pays Basque