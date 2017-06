« Législatives – 1er tour : Les résultats dans les Deux-Sèvres»

Dans les Deux-Sèvres, les résultats commencent à arriver au compte-gouttes dans les 4 circonscriptions du département. Ci-dessous la liste détaillée des résultats partiels par circonscription réactualisée au fur et à mesure de la soirée. Ainsi qu'un recherche par commune.

Dans les Deux-sèvres, la participation à 17h a baissé de 12 points par rapport à 2012, voici les premiers résultats par circonscription. 41,9% contre 53,1% en 2012. Cela dit, même si on est à 12 points de moins, les Deux-sèvres restent le département du Poitou où on vote le plus puisque vous l'aurez noté dans la vienne on est à 40% et dans les Deux-sèvres à 42%.

Deux-Sèvres 1 - Circonscription de Niort

C'est celle de Geneviève Gaillard, député socialiste, ex-maire de Niort qui ne se représente pas. Pour ce premier tour des législatives 2017, on recense 12 candidats dans cette circonscription de Poitiers-Nord. En 2012, Alain Claeys, s'impose au 2ème tour avec près de 66%.

RESULTATS PARTIELS à 20h31 > Guillaume chiche, LREM, serait en tête à 40% des voix devant France insoumise à 14%

1 Maryse Vallée (LO)

2 Martine Gendry (FN)

3 Guillaume Chiche (LREM)

4 Joseph Abi Nader (UPR)

5 Nathalie Seguin (FI)

6 Tristan Pelissier

7 Marc Thebault (LR-UDI)

8 Elodie Truong (PS)

9 Cédric Charlier (Debout la France)

10 Coralie Denoues (DVD)

11 Alain Piveteau (CP)

12 Cyril Giraud (SIEL)

Deux-Sèvres 2 - Circonscription de Parthenay

Celle de Delphine Batho, députée socialiste sortante, qui se représente pour le PS avec face à elle 7 autres candidats.

RESULTATS PARTIELS ( 90% bulletins dépouillés) > Christine Heintz en tête avec 30,7% des voix devant 29,7% pour Delphine Batho, la député socialiste sortante.

Delphine Batho (PS)

Laurence Réau (EELV)

Séverine Vachon (LR UDI) 0

Yannick Maillou (FI)

Jean-Romée Charbonneau (FN)

Sylvie Clément (UPR)

Christine Heintz (LREM)

Nicole Poupinot (LO)

Deux-Sèvres 3 : Circonscription de Bressuire

C'est la circonscription de Michel Grellier, député socialiste sortant qui ne se représente pas. 10 candidats pour un fauteuil.

RESULTATS PARTIELS (85% des bulletins dépouillés ) > La république en marche en tête à 39,7% devant LR 19%