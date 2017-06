Législatives 2017 - 1er tour : à 12h, participation en baisse en Savoie, en légère hausse en Haute-Savoie

A midi le taux de participation au premier tour des législatives était de 18,92% en Savoie, en baisse de quatre points par rapport à 2012, et de 17,51% en Haute-Savoie, en hausse d'un point par rapport à la précédente législative.

C'est une des clé de ces élections législatives: le taux de participation.

A midi 18,92% des électeurs s'étaient déplacés pour voter en Savoie, contre 23,39% à la même heure en 2012.

En Haute-Savoie, participation de 17,51% ce midi, alors qu'en 2012 elle était de 16,47%.

Au plan national, le Ministère de l'Intérieur indique une participation de 19,24%, soit une baisse de 1,82% par rapport à 2012.

A Chambéry, quatre bureaux de vote sont installés dans la salle polyvalente de Mérande, soit 3 500 inscrits environ. A 11h la participation variait entre 11 et 18%, soit moins qu'aux deux tours de la présidentielle où l'on était plutôt autour de 22% à la mi-journée. "A cette heure-ci, les 23 avril et 7 juin, il y avait la queue devant les bureaux", se souvient un assesseur.

Quel impact aura la météo et cette chaude journée de juin? "Ici quand il fait très chaud, les gens vont d'abord voter le matin à 8h, et ensuite ils vont au lac ou en montagne", fait remarquer une présidente de bureau qui ajoute: "La première heure, on en était à 0,03% de votants".

Les assesseurs de ces quatre bureaux entendent de nombreuses plaintes des électeurs qui n'ont pas reçu chez eux le matériel de vote avec les professions de foi, ou bien qui ont reçu des enveloppes incomplètes.

Les bureaux de vote restent ouverts jusqu'à 18h, à Chambéry jusqu'à 19h.