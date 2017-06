Législatives 2017 : débat Vincent Bru - Maider Arosteguy pour la 6e circonscription

Face à face public jeudi soir à l'auditorium Antoine d'Abaddie à Hendaye entre le candidat Modem-la République en marche, Vincent Bru, et la candidate LR Maider Arosteguy.

Dernier débat des législatives 2017 jeudi soir sur France Bleu pays Basque et en partenariat avec le quotidien Sud-Ouest. Une confrontation entre le candidat centriste (Modem-La République en marche) Vincent Bru et la candidate Les Républicains, Maider Arosteguy. Vincent Bru s'est qualifié pour le second tour de ces législatives après avoir remporté le double de bulletins sur son adversaire: 38% contre 15%.

Un débat animé par Yves Tusseau (rédacteur en chef de France Bleu pays Basque), Paul Nicolaï (France Bleu) et Véronique Fourcade (Sud Ouest) dans l'auditorium Antoine d'Abaddie d'Hendaye. Duel, subtil mais ferme, entre le maire centriste de Cambo les bains et la conseillère municipale d'opposition de Biarritz.

La première partie du débat

La seconde partie du débat

A l'issue du premier tour, le 11 juin dernier, la député sortante PS, Sylviane Alaux, a été éliminée. La Cibourienne n'a pu recueillir que 7,4% des votants. Vincent Bru, lui, a glané plus de 38% des bulletins sous l'étiquette la République en marche et Maider Arosteguy un peu plus de 15%. Dimanche prochain, près de 100 000 électeurs seront appelés à les départager dans cette 6ème circonscription.