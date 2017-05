Législatives 2017 : le débat de la première circonscription de Haute-Corse

Neuf des onze candidats aux élections législatives dans la première circonscription de Haute-Corse ont participé au débat organisé par RCFM et Corse-Matin. Une soirée retranscrite sur les réseaux sociaux, à revivre en condensé ce mecredi entre 12h10 et 12h30 sur nos ondes et en intégralité dès 19h.

Premières impressions

les spectateurs présents au théâtre de Bastia pour le débat des candidats aux élections législatives dans la première circonscription de Haute-Corse © Radio France - Patrick Rossi

A la sortie du débat, Pierre-Louis Antoniotti a tendu le micro de RCFM aux spectateurs présents ce mardi soir au théâtre de Bastia. « Ça a été bien jusqu’à ce qu’on parle de l’immigration où ça a commencé à se couper la parole, à être plus irrespectueux…bien mais la multitude des candidats ne permet pas un exposé suffisamment clair de chacun…Ils ont bien développés même s’il y a eu vers la fin trop d’accusations et de débordements du public…c’était très intéressant, cela permet de se faire un avis au-delà des étiquettes, on les voit, on peut juger leurs personnalités , leurs façons de répondre, cela m’a conforté dans mon choix… »

A la fin du débat, Roger Antech, rédacteur en chef de Corse-Matin, qui a conduit ce débat aux côtés de Patrick Vinciguerra, a fait sa propre analyse. « On a un débat qui s’est recentré sur des thèmes abordés dans d’autres collectivités, je pense notamment à l’Assemblée de Corse, la précarité, la pauvreté, l’emploi, l’aménagement de la Corse. Quand on est passés sur le sujet de la violence, on ne voulait pas aborder l’immigration, la violence pour nous c’était les derniers évènements qui ont eu lieu dans la rue, autour d’une jeunesse qui s’exprime sur des sujets qui ne sont pas aujourd’hui l’immigration, mais on a vu qu’on se déplaçait vers des grands thèmes nationaux qui replaçaient iles problèmes de l’immigration au centre du débat. C’était assez surprenant mais c’est aussi révélateur d’un débat qui a lieu au niveau national. »

Le live-tweet

#debatbastia C.Canioni "le problème de l'immigration est crucial." — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) May 23, 2017

#debatbastia C.Laurenti "la France Insoumise donnera priorité à l'économie et au social. ous importe : les gens, l'humain, l'économie " — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) May 23, 2017

#debatbastia Sauveur Gandolfi Scheit : "Il est important d'avoir un front commun de députés pour la Corse. Seul on ne fait rien". — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) May 23, 2017

#debatbastia Julien Morgant : "Je serai le député de l'emploi". — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) May 23, 2017

#debatbastia "La moralisation de la vie publique, ça fait bien longtemps que je l'ai mise en application" F.Orlandi — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) May 23, 2017

#debatbastia moralisation vie publique "Certains ont la mémoire courte, ils viennent de partis qui ont tous vécu des affaires" M.Castellani — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) May 23, 2017

#debatbastia R.Padovani loi travail, "la solution est que la France quitte l'union européenne". — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) May 23, 2017

#DebatBastia le grand gagnant pour l'instant c'est le calme olympien de Patrick Vinciguerra de @FranceBleuRCFM pic.twitter.com/WNcYnPn11v — Corse-Matin 📰 (@Corse_Matin) May 23, 2017

#debatbastia reforme loi travail, "on se rend compte du recul qui est en train de se preparer. On votera contre" M.Stefani — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) May 23, 2017

#debatbastia C.Laurenti "nous souhaitons que tout le monde puisse vivre dignement et éradiquer la pauvreté " (France Insoumise) — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) May 23, 2017

#debatbastia S.Gandolfi Scheit : "Si elle va dans le bon sens je voterai la loi sur la réforme du travail" — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) May 23, 2017

#debatbastia C.Canioni "je ne pouvais continuer avec un mouvement (FN) qui n'a pas respecté ses engagements " — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) May 23, 2017

#debatbastia J.Morganti "je suis dans une logique de rassemblement au delà des partis traditionnels" — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) May 23, 2017

#debatbastia M.Stefani j'ai soutenu Melenchon à la présidentielle, mais il n'a pas voulu d'accord pour les législatives. Nous le regrettons — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) May 23, 2017

#legislatives2017 #debatbastia, le bilan du député sortant est considérable (S.Gandolfi Scheit) — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) May 23, 2017

#legislatives2017 #debatbastia Michel Castellani "nous montons à Paris pour représenter la majorité territoriale" — France Bleu RCFM (@FranceBleuRCFM) May 23, 2017