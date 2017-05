Législatives 2017 : le député mayennais Guillaume Garot vise un 3ème mandat

Il a présenté sa suppléante pour les prochaines législatives. Le député sortant de la 1ère circonscription de la Mayenne a choisi une élue de commune rurale pour compléter son ticket.

Elle s’appelle Isabelle Fougeray, elle a 42 ans et elle est professeur d’EPS au collège de Bais. Mais Isabelle Fougeray est aussi 1ère adjointe au maire de La Chapelle-Anthenaise. Et c’est précisément pour ses compétences d’élue issue de territoire rural que Guillaume Garot l’a choisie. Cette mère de deux enfants, non-encartée, a été surprise mais n’a pas hésité bien longtemps avant d’accepter la proposition.

Isabelle Fougeray se lance dans sa première campagne législative Copier

Guillaume Garot va donc repartir sous les couleurs du PS et pas sous la bannière du mouvement d'Emmanuel Macron. Le député mayennais pense beaucoup de bien de nouveau président. Mais il refuse de quitter le navire socialiste, pourtant au bord du naufrage : « Je suis socialiste et je reste socialiste. Mais je crois qu’il faut aider le nouveau président à réussir son mandat. Je pense que pour les cinq prochaines années, il y a une voie humaniste et progressiste à tracer entre un soutien inconditionnel à Emmanuel Macron et une critique systématique de son projet. Et je veux m’inscrire dans cette voie. »

Les élections législatives auront lieu les 11 et 18 juin prochain.