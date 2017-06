Législatives 2017 : le face à face Castellani – Gandolfi Scheit

RCFM et Corse Matin organisent tout au long de la semaine des débats d’entre deux tours. Les finalistes des quatre circonscriptions insulaires se retrouveront autour de nos micros avant le rendez-vous du 18 juin.

Quatre circonscriptions, quatre débats avec les huit candidats qui ont obtenu leur ticket pour le deuxième tour de l’élection législative.

Le premier duel a opposé les finalistes de la première circonscription de Haute-Corse (Bastia), Michel Castellani, arrivé en tête au soir du premier tour, et Sauveur Gandolfi-Scheit, le député sortant. Tous deux ont confronté leurs idées et projets pour la Corse durant 50 minutes. Un débat co-animé par Patrick Vinciguerra et Roger Antech.

Retrouvez ici l'intégralité du débat