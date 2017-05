Législatives 2017 : les candidats en Corse

La Corse compte 44 candidats déclarés pour les élections législatives des 11 et 18 juin prochain. 22 candidats par département, répartis dans les 4 circonscriptions insulaires.

Première circonscription de Haute-Corse : Bastia-Cap.

GANDOLFI SCHEIT Sauveur / LODOVICI Jean-Pierre (LR) ; ORLANDI François / DI VICO Lolla (LREM); CASTELLANI Michel / PONZEVERA Juliette ( Pè a Corsica) ; CORDOLIANI René / MAINETTI Alexandra (FN); CANIONI Christophe / LUCIANI Irina (Avvene corsu); LAURENTI Catherine / FRANCESCHI Claude (France Insoumise); STEFANI Michel / DEVOTI Toussainte (PCF); MORGANTI Julien / NICOLI Audrey; PADOVANI Romain / QEUILLE Christiane (UPR); JOSUE Olivier / MATTEI Bernard (Lutte Ouvrière) ; JURALINA Florence / STAELENS Michel (Parti animaliste)

Ce territoire administratif se résume au grand Bastia additionné au cap corse. Avec ses 92 000 habitants, il s'agit de la circonscription la plus peuplée de l'ile. Une population essentiellement urbaine puisque située dans la communauté d'agglomération bastiaise, environ 60 000 personnes, contre 7000 seulement pour le cap corse, beaucoup plus jeune qu'ailleurs, ici la part des plus de 65 ans représente seulement 21% des habitants, et donc enfin une population active. L'économie de cette circonscription se concentre sur le secteur tertiaire, à savoir les services, le commerce le transport, ils représentent 65% des emplois...mais qui dit plus d'actifs dit plus de chômage et on le constate avec un taux supérieur au taux de la région 13.5% contre 11 au niveau régional. Des services mais aussi de l'emploi publique, pour tordre le coup à une certaine idée reçue, non toute l'administration corse ne se trouve pas à Ajaccio, pour exemple dans la communauté d'agglomération de Bastia on retrouve près de 16% de fonctionnaires contre seulement 13 pour celle du pays ajaccien.

Seconde circonscription de Haute-Corse : Corte-Balagne.

GRIMALDI Stéphanie / STRABONI Alain (LR); SONNETTE Lionel / MAZIERE Jean-Jacques (UPR); FEDI Marie Jeanne / CASABIANCA Charles (PCF); GIUDICI Francis / FRANCISCI Patricia (LREM); MONDOLONI Jean Martin / ANDREANI Dominique; MOGHRAOUI Jean / RAFFAELLI Amélie (France Insoumise); ACQUAVIVA Jean-Felix / TOMASI Petr’Antò (Pè a Corsica); GIBAUD Didier / FRANCIOSA Anne-Marie (LO); MALOSSE Henri / CAMPANA Marc-Antoine; JACOB dit LUZIE - ALBERTINI Bernadette / ESCOBAR-ZANNINI Anthony (FN); BARON MARIANI / D'ANGELIS Marie Louis

Il s’agit de la deuxième circonscription en termes de population derrière la circonscription bastiaise. Un territoire qui compte 79 155 habitants mais qui est également très étendue. De la plaine orientale à la Balagne en passant par le centre corse, la ville la plus importante reste Corte avec ces quelques 7355 habitants. Une population rurale et surtout vieillissante, ici la part des plus de 65 ans est la plus forte comparée aux autres circonscriptions, 24% contre 21 à Bastia par exemple. Second point commun avec cette première circonscription, la pauvreté, un taux de chômage de 14%, 3 points de plus qu'au niveau régionale, enfin un nombre important de ménage à une seule personne, rien d'étonnant quand on sait que le département lui-même est parmi les plus pauvres de France. La particularité de ce territoire elle se situe surement dans son tissu économique très agricole, on compte autant d'exploitants ici que dans les trois autres circonscriptions réunies, en revanche seuls 10% des emplois sont publiques et ce malgré la présence de l'université de corse ou encore de l'armée en Balagne et en plaine orientale.

Première circonscription de Corse-du-Sud :

Jérôme Bianchi / Albéric de Pertat (UPR); Jacques Casamarta / Christine Malfroy (Corse Insoumise); Corinne Bucchini / Jeanne Pietri (Avvene Corsu); Anissa Flore Amziane / Stéphane Leroy (PCF); Francis Nadizi / Marie Xavière Filippi (FN); Jean-Jacques Ferrara / Xavier Lacombe (LR); Estelle Jacquet / Claudine Meyer (LO); Maria Giudicelli / Mathieu Laredo (LREM); Jean-Paul Carrolaggi / Julia Tiberi (Pè a Corsica); Jean Yves Santini / Elisa Fremicacci (Allons enfants); Jean Jacques Comiti / Philippe de la Foata

La circonscription est marquée par le fameux « découpage Pasqua » et ses conséquences. Depuis 1988, une partie des électeurs d’Ajaccio votent, dans la deuxième circonscription de Corse-du-Sud, celle de Porto-Vecchio. Ce découpage du nom du ministre de l'intérieur de l'époque, après bien des discussions, surprend toujours autant les électeurs des Salines, Pietralba, Bastelica et Santa-Maria Sicché. Depuis 1975 la Corse compte quatre circonscriptions, mais en 1988 le ministre de l’intérieur, sous la cohabitation redécoupe les choses pour réintroduire le mode de scrutin majoritaire à deux tours aux législatives et abandonne la proportionnelle de François Mitterrand. Objectif : obtenir le même nombre d’habitants par circonscription dans le département.

Seconde circonscription de Corse-du-Sud :

Camille de Rocca Serra / Valérie Bozzi (LR); Nicolas Alaris / Michèle Chiocca-Larnaud (PCF); Nadia Soltani / Olivier Décamps (UPR); Yves Daïen / Céline Braud (LO); Paul André Colombani / Pierre José Filipputti (Pè a Corsica); Jean Charles Orsucci / Jean Baptiste Luccioni (LREM); Dylan Champeau / Sandrine Nobili (France Insoumise)

La seconde circonscription de Corse-du-Sud s'étend de la cité impériale à la terre des seigneurs. Entre un littoral en forte croissance, une montagne qui se meurt, et des quartiers urbains défavorisés, cette circonscription concentre une économie et une sociologie complexe. Services, BTP et surtout tourisme sont les principales activités qui contribuent à la croissance de l’économie, essentiellement en bord de mer. Plus de 90% des entreprises ont moins de 10 salariés. La prédominance du tourisme se matérialise par la présence de trois ports Propriano, Bonifacio et Porto-Vecchio mais aussi un aéroport, Figari.