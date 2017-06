Législatives 2017 : Pour Alain Juppé, "une chambre monochrome n'est pas bonne pour le débat démocratique"

Le maire de Bordeaux a réagi dimanche soir, depuis l'Hôtel de ville, à la victoire écrasante de La République en marche au premier tour des élections législatives. Il appelle à se mobiliser pour les trois candidats Les Républicains qualifiés au second tour en Gironde.

Alain Juppé a très vite réagi aux résultats du premier tour des législatives, dès 21 h 30. Une brève déclaration, entouré de Nicolas Florian et d'Anne Walryck, qualifiés pour le second tour, respectivement dans la première et deuxième circonscription.

"Au niveau national, c'est une vague en faveur du parti du président de la République, a déclaré le maire de Bordeaux. Une majorité des électeurs qui se sont exprimés ont voulu lui donner les moyens de mettre en oeuvre son programme. C'est la logique de nos institutions, et ce mouvement était évidemment attendu."

Un trouble profond dans l'électorat

Alain Juppé a tout de même tenu à nuancer ces résultats, voulant rappeler le rôle de l'abstention, qui dépasserait la barre des 50% au niveau national (49,11% en Gironde), un record pour des élections législatives sous la Vème République. "De mon point de vue, c'est le signe d'un trouble profond dans l'électorat, qui a subi cette longue campagne présidentielle, où tous les enjeux ont été brouillés", affirme-t-il.

"La droite et le centre demeurent la deuxième formation politique de notre pays, et, maintenant, l'enjeu du second tour est clair : aurons-nous demain une chambre monochrome, ce qui n'est jamais bon pour le débat démocratique ? Ou bien, dans cette chambre nouvelle, aurons-nous un groupe, qui, dans un esprit constructif pourra animer le débat démocratique ?, s'est interrogé Alain Juppé.

Les Républicains quatrième parti de Gironde

Si Les Républicains, alliés à l'UDI, ont rassemblé 21,2% des voix au niveau national, les plaçant effectivement à la seconde place derrière La République en marche, ils n'ont pas eu la même réussite en Gironde. Avec 11,74% des suffrages dans le département, ils sont devancés par LREM, mais aussi par La France insoumise et le Parti socialiste.

Pourtant, le président de Bordeaux Métropole veut rester confiant : "On a déjà vu une inversion de tendance se produire entre les deux tours, positive-t-il. J'appelle avec la plus grande énergie toutes nos électrices et nos électeurs qui ont déserté les urnes au premier tour à se mobiliser pour le deuxième." Avant de se tourner en souriant vers Anne Walryck et Nicolas Florian : "Dès demain, vous repartez !".