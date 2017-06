Législatives 2017 : Qui va succéder à Hervé Morin dans la troisième circonscription de l'Eure ?

Les 11 et 18 juin prochains, on vote dans l'Eure pour élire 5 députés... Zoom ce vendredi sur la troisième circonscription, celle de Bernay Pont-Audemer

Un siège vacant et disputé

Depuis juillet 2016, la troisième circonscription de l'Eure n'a plus de député, depuis en fait que Hervé Morin a abandonné définitivement son siège pour se consacrer à la présidence du Conseil Régional de Normandie. Ils sont 11 à vouloir prendre sa place

Hervé Morin a longtemps cumulé les deux casquettes, officiellement, parce qu'il y avait un recours contre son élection... officieusement car il voulait démissionner suffisamment tard pour ne pas organiser d’élection législative partielle, pour éviter la perte de la circonscription par la droite et le centre... Il a choisi son poulain pour lui succéder, le premier adjoint au maire de Bernay, Pierre Bibet, 28 ans, investi UDI / LR au niveau national... mais aura face à lieu une Divers Droite, Isabelle Duong, soutenue elle par les Républicains de l'Eure, mais exclue par les instances nationales. Une ex-UDI s'invite aussi dans l'élection, Marie Tamarelle-Verhaegue qui porte désormais les couleurs de la République en Marche, déçue par l'attitude de son parti après la mise en examen de François Fillon. . Le parti d'Emmanuel Macron a fait moins de 20% au premier tour de la présidentielle, bien loin derrière les 30 de Marine Le Pen. Le candidat FN, et secrétaire départemental, Timothée Houssin compte bien surfer sur cette vague... Puisque son parti fait plus de 48% au second tour de la présidentielle. La crainte d'Hervé Morin de voir un député FN dans cette circonscription est peut-être toute proche

La liste des candidats (par ordre sur les panneaux d'affichage)

Mathieu Normand (Génération Ecologie), Marie-Claire Haki (PS), Christine Amanieu (Nouvelle Donne), Timothée Houssin (FN), Pierre Bibet (UDI), Christine Régentête (EELV), Marie Tamarelle-Verhaegue (LREM), Claudette Balleydier (LO), Gwenhaël Lavergne (La France Insoumise), Béatrice Palacios (UPR), Isabelle Duong (Divers Droite)