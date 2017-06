Législatives 2017 : Zoom sur la 2ème circonscription

À quelques jours du 1er tour des élections législatives, France Bleu Isère poursuit son tour d'horizon des circonscriptions. Direction la 2ème, celle du sud de l’agglomération Grenobloise.

La deuxième circonscription de l’Isère rassemble une population de 125268 habitants répartis, en gros, pour deux tiers en zone urbaine (Echriolles, Saint Martin d’Hères, Eybens) et un tiers en zone plus rurale (Vizille et ses environs). 77 384 personnes sont inscrites sur les listes électorales de cette deuxième circonscription qui depuis 1973 et l’élection d’Hubert Dubedout a systématiquement élu un député de gauche.

Le député sortant de cette circonscription, Michel Issindou ne se représente pas © Radio France

15 candidats

La deuxième circonscription est celle qui compte le plus de candidats dans le département (avec la 1ère).

Alexis Jolly (Front National) : 26ans, conseiller municipal à Echirolles et conseiller régional. Pour lui les villes de la circonscription « s’appauvrissent et sont de plus en plus sujettes à la misère à la délinquance et à l’immigration ». Parmi les mesures qu’il souhaite mettre en avant, il cite « la défense des PME et TPE » et « redonner une souveraineté à la France ».

Pierre Verri (Parti Socialiste) : 58ans, maire de Gières. Il prend la suite de Michel Issindou le député socialiste sortant qui ne se représente pas. Après la déroute de son parti lors de l’élection présidentielle, il se dit prêt à travailler avec Emmanuel Macron, mais tout en restant vigilant : « je veux la réussite de ce quinquennat, l’enjeu c’est vraiment l’emploi pour autant je souhaite être un garant de la solidarité que l’on doit aux plus modestes ». Comme mesures essentielles il cite la rénovation énergétique d’un million de logement par an, ce qui doit selon lui permettre la création de 300.000 emplois en France.

Jean-Charles Colas-Roy (La République En Marche) : 39ans, conseiller municipal à Saint-Martin-d’Hères. Il représente le parti d’Emmanuel Macron qui avait rassemblé 25,81 % des voix dans la circonscription au premier tour de l’élection présidentielle et compte bénéficier de la dynamique présidentielle : « Il faut lui donner une majorité, qu’il n’y ai pas les blocages qu’on a connu par exemple avec les frondeurs dans le quinquennat précédent ». Comme mesures phares il cite la suppression de la taxe d’habitation pour 80% des ménages « une mesure de pouvoir d’achat très forte » et la loi de moralisation de la vie publique.

Magalie Vicente (Les Républicains) : 40ans, conseillère municipale à Echriolles. Elle espère ravir cette circonscription en profitant de la division de la gauche. « C’est l’année ou jamais », même si François Fillon n’a rassemblé que 13,72% des voix au premier tour de la présidentielle « François Fillon ce n’est pas Magalie Vicente, je pense que cette année il y aura vraiment un vote d’adhésion à des personnalités, et j’ai démontré depuis que je suis sur ce territoire que je me suis beaucoup investie et que je n’ai jamais tourné ma veste ». Comme mesure indispensable, elle cite la réforme du code du travail une réforme « nécessaire, importante et attendue », ainsi que les réformes relatives à l’éducation, notamment concernant l’apprentissage.

Taha Bouhafs (La France Insoumise) : 20ans, pas de mandat électoral. Le candidat de Jean Luc Mélenchon compte prolonger la dynamique du premier tour de l’élection présidentielle ou La France Insoumise était arrivée en tête avec 25,82% des voix. Mais les soutiens de Jean-Luc Mélenchon sont cette fois divisés. « Ce projet a été plébiscité aux présidentielles du coup on continue à le porter. Il n’y a pas plus cohérent que cette démarche là. C’est juste dommage que le Parti Communiste ne se range pas derrière nous ». En ce qui concerne les mesures importantes il cite la sécurité sociale intégrale « tous les Français doivent être en capacité de bénéficier de tous les soins dont ils ont besoin » et la mise en place d’une 6ème République.

David Queiros (Parti Communiste Français) : 42ans, maire de Saint-Martin-d’Hères. Après avoir parrainé et soutenu Jean Luc Mélenchon pour l’élection présidentielle, il regrette d’avoir face à lui un candidat de la France Insoumise, dont il revendique le score lors du dernier scrutin : « Jean-Luc Mélenchon a fait ses meilleurs score sur Saint-Martin-d’Hères et Echirolles, nous avons fait tous les efforts pour et j’estime que c’est nous qui incarnons la gauche de transformation sociale et le rassemblement ». Comme mesures prioritaires il cite la sécurité sociale pour tous « avec augmentation des salaires et des pensions retraites » ainsi que la construction de logements et la rénovation des logements existants.

Sont aussi candidats : Jean-Jacques Tournon (Alliance Écologiste Indépendante), Liesse El Habbas (Sans Étiquette), Bruno Lafeuille (Debout La France), Chantal Gomez (Lutte Ouvrière), Hervé Perez (Union Populaire Républicaine), Alexandre Gabriac (Civitas), Philippe Charlot (Union des Démocrates et Écologistes), Élisabeth Letz (Europe Écologie Les Verts), Assra Wassfi (Alternative de la droite et du centre).

Les résultats des élections législatives de 2012

Au premier tour Michel Issindou avait terminé en première position avec 38,40 % des suffrages exprimés, devant Magalie Vicente (18,77%), Renzo Sulli (Front de Gauche - 16,38%), Marie de Kervereguin (Front National - 16,14%).

Au second tour, Michel Issindou l’emporte avec 65,35% des voix contre 34.65% pour Magalie Vicente.

