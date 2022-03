Législatives 2022 : La Pôle Ecologiste présente ses candidats et candidates pour le Sud-Isère

Le Pôle Ecologiste, qui comprend Europe Écologie-Les Verts et le mouvement Génération.s, a présenté ce jeudi 24 mars ses candidats et candidates aux élections législatives de juin prochain pour le Sud-Isère.

Les élections législatives se dérouleront les 12 et 19 juin prochains. Elles permettront d'élire 577 députés pour les cinq ans à venir. Le Pôle Ecologiste, qui inclut Europe Écologie-Les Verts (EELV) et Génération.s, présente déjà ses candidats et candidates pour le Sud-Isère. De la circonscription 1 à 5, sans passer par la 4 qui n'a toujours pas trouvé la bonne personne pour le scrutin.

Les candidats et candidates en course

Circonscription n°1 : Margot Belair

Margot Belair est responsable marketing dans une startup et adjointe au Maire de Grenoble. Elle habite à Grenoble. Elle est engagée depuis qu'elle est étudiante dans les mouvements écologistes. Elle a notamment contribué au lancement du collectif féministe "NousToutes 38", puis s'est engagée au Planning Familial.

Circonscription n°2 : Cyrielle Chatelain

Cyrielle Chatelain est collaboratrice à la Métropole de Lyon. Elle habite à Eybens. Cela fait 15 ans qu'elle est engagée au sein d'EELV. Elle est présente dans l'associatif et dans les collectivités où elle accompagne la mise en œuvre de politiques publiques.

Circonscription n°3 : Emmanuel Bodinier

Emmanuel Bodinier est un militant associatif. Il habite à Sassenage. Il a grandi dans une communauté Emmaüs puis dans un quartier populaire de Chambéry-le-Haut. Il s'est engagé dans des mouvements sociaux et altermondialistes. Il a dirigé le réseau régional des centres sociaux et a cofondé l'ONG AequitaZ. C'est son premier engagement en politique.

Circonscription n°5 : Jérémie Iordanorff

Jérémie Iordanoff est secrétaire national adjoint EELV, et artiste peintre. Il souhaite renforcer les pouvoirs du Parlement notamment en matière de contrôle de l'action du gouvernement.

Et la circonscription n°4 ?

Pour le moment, personne n'a été désigné pour la quatrième circonscription de l'Isère. En effet, Europe Ecologie-Les Verts souhaitent la parité pour ce qui est de leurs candidats et candidates. Or, dans cette circonscription, seulement des hommes se sont présentés. La question reste pour l'instant en suspens, mais les équipes espèrent bien placer quelqu'un dans cette circonscription. Une interrogation posée également dans la circonscription n°8 qui se retrouve dans le même cas de figure.

Avant les législatives, la présidentielle

Une échéance électorale arrive avant ces législatives, c'est la présidentielle. Le candidat d'Europe Ecologie-Les Verts, Yannick Jadot, stagne pour le moment autour de 6,5 % d'intentions de vote selon le dernier sondage Ipsos-Sopra Steria pour franceinfo. A gauche, c'est Jean-Luc Mélenchon, de la France Insoumise, qui est crédité du meilleur score dans les derniers sondages, à 12,5 %. Pour autant, selon Jérémie Iordanoff, il n'est pas question de céder à un vote utile. "Aujourd'hui, il n'y a pas de vote utile parce que Macron est très loin devant dans les sondages, donc tout peut arriver, explique-t-il. _Il faut voter pour un projet et de toute façon, la question qui est posée aux Françaises et aux Français, c'est de savoi_r "Quel avenir voulez-vous pour la France ? Quel projet souhaitez-vous ? Quelle personne pour l'incarner ?" Aujourd'hui, sur les questions d'écologie, sur les questions de démocratie, sur la politique internationale, sur les questions européennes, il n'y a personne d'autre que Yannick Jadot pour incarner ce projet."

Pour ce qui est des sondages en tant que tels, le candidat à la circonscription n°5 de l'Isère tente de se rassurer. "Je préférerais évidemment que les sondages soient plus haut, mais je me souviens aussi à la veille des élections européennes où nous étions donnés à 6 % quelques jours avant, et nous avons terminé à 13, rappelle-t-il. Il faut se méfier des sondages. La campagne n'est pas terminée. Il faut y aller. On va gagner."