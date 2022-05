CARTE - Législatives 2022 : les candidats dans les circonscriptions de Moselle

Le dépôt des candidatures pour les élections législatives de juin 2022 s'est clos vendredi dernier. Voici la liste des candidats en Moselle. Elle sera définitive au plus tard le 27 mai, une fois que les éventuels recours seront expirés.

Ils ont toutes et tous l'ambition de devenir député(e), et de représenter la Moselle à l'Assemblée nationale. Voici la liste des candidats au premier tour des élections législatives en Moselle. Les 746.147 électeurs de Moselle voteront les dimanches 12 et 19 juin pour élire neuf des 577 députés qui siègeront pour cinq ans à l'Assemblée nationale.

Les candidats sont présentés par ordre alphabétique, avec la dénomination arrêtée par le ministère de l'Intérieur et, le cas échéant, des précisions sur le nom de leur parti ou mouvement. Cette liste est encore susceptible de modifications, des recours pouvant encore être déposés d'ici la fin de la semaine.

1ère circonscription de la Moselle = 11 candidats

Ensemble : Belkhir BELHADDAD (député sortant) - suppléante : Martine Sas-Barondeau

Divers gauche (Union des Démocrates Musulmans Français) : Jessy FRICHETEAU

Divers extrême gauche (Lutte Ouvrière) : Didier GEORGET - suppléant Nicolas Brustolin

Reconquête : Rebecca KONARSKI - suppléant : Jean-François Somny

2ème circonscription de la Moselle = 13 candidats

Rassemblement National : Olivier BAUCHAT - suppléante : Régine Roze

Les Républicains : Thierry HORY - suppléante : Anne-Marie Linden

Divers gauche (Parti socialiste) : Jean-Jacques KURTH

Ecologiste (Parti Animaliste) : Quentin TEIXEIRA

3ème circonscription de la Moselle = 14 candidats

Divers extrême gauche (Parti Ouvrier Indépendant Démocratique) : Marie-Jeanne BECHT - suppléant : Gabriel Zimmermann

Les Républicains : Nathalie COLIN-OESTERLE - suppléant : Dominique Strebly

Rassemblement National : Françoise GROLET - suppléant : Grégory Dufour

La France Insoumise (Nupes) : Charlotte LEDUC - suppléant : Stéphane Corbion

Divers centre : Marie-Jo ZIMMERMANN - suppléant : Jérémy Aldrin

4ème circonscription de la Moselle = 8 candidats

Divers extrême gauche (Lutte Ouvrière) : Marc BAUD-BERTHIER - suppléant : Hervé Gasquet

Les Républicains : Fabien DI FILIPPO (député sortant) - suppléant : Jérôme End

Droite souverainiste (Les Patriotes) : Eric VILAIN

5ème circonscription de la Moselle = 8 candidats

Divers centre : François BOURBEAU

Divers extrême gauche (Lutte Ouvrière) : Sébastien OLLIER - suppléant : Gilles Sebastian

Ensemble : Nicole TRISSE (députée sortante) - suppléant : Benoit Kieffer

6ème circonscription de la Moselle = 13 candidats

Divers gauche (Union des Démocrates Musulmans Français) : Saliha AÏT

Ensemble : Christophe AREND (député sortant) - suppléante : Lisa Bagur

Reconquête : Eric DILIGENT - suppléant : Olivier Caps

- suppléant : Michel Florsch Divers : Monique GREFF-OSTERMANN

Divers (Ensemble pour les Libertés) : Christophe MOUYNET - suppléante : Martine-Aude Verdier

Parti Socialiste : Anthony THIEL - suppléant : Gunes Sonmez

7ème circonscription de la Moselle = 7 candidats

Les Républicains : Anne BOUCHER - suppléant : Edmond Bettinger

Rassemblement National : Alexandre LOUBET - suppléant : Magali Chatelain

- suppléante : Patricia Nuss Ensemble : Hélène ZANNIER (députée sortante) - suppléant : Claude Staub

8ème circonscription de la Moselle = 9 candidats

Reconquête : Sébastien ANDRE - suppléant : Florent Hammerschmitt

Ensemble : Brahim HAMMOUCHE (député sortant)- suppléante : Barbara Bucki

Les Républicains : Raphaëlle ROSA - suppléant : Kévin Schweitzer

9ème circonscription de la Moselle = 12 candidats

Ecologiste (Parti Animaliste) : Laurène BEY

Divers droite : Lionel BIEDER - suppléant : Sébastien Baudot

- suppléante : Drosanna Nasso Les Républicains : Lucas GRANDJEAN - suppléante : Stéphanie Kiss

- suppléante : Chantal Salet Droite souverainiste (Les Patriotes) : Marlène MELLINGER

Ensemble : Isabelle RAUCH (députée sortante) - suppléant : Emmanuel Bertin

- suppléant : Yanis Rodicq Ecologiste (Parti Lorrain) : Françoise WERCKMANN

