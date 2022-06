Législatives 2022 : revivez le débat Falorni-Soubeste de la 1ere circonscription de Charente-Maritime

Le député sortant Olivier Falorni et l'écologiste Jean-Marc Soubeste face à France Bleu et Sud Ouest, ce mardi matin. Les deux candidats qualifiés sur la première circonscription de la Charente-Maritime ont débattu sur le pouvoir d'achat, l'environnement et le rôle du député.