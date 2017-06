Législatives - 2nd tour : la participation en nette baisse ce midi dans les Pyrénées-Atlantiques

Le taux de participation pour le second tour des élections législatives est de 18.52% ce midi dans les Pyrénées-Atlantiques. C'est moins qu'au premier tour, et beaucoup plus faible qu'en 2012.

Ce midi dans les Pyrénées-Atlantiques, seulement 18.52% des électeurs inscrits se sont déplacés pour voter au deuxième tour des élections législatives. Dimanche dernier au premier tour ils étaient 20.62%.

Beaucoup plus faible qu'il y a 5 ans

Et surtout ce taux de participation s'effondre par rapport à celui de 2012. Pour le second tour il y a 5 ans, 24.19% des électeurs s'étaient déplacés à midi dans notre département. Ce dimanche c'est donc presque 6 points de moins.

En revanche, comme souvent, le taux de participation chez nous est meilleur qu'au niveau national. Ce midi, 17.75% des électeurs se sont déplacés dans toute la France.