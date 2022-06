Législatives : à midi, le taux de participation est de 23,8% en Occitanie pour le deuxième tour

Le taux de participation à midi est en légère hausse ce dimanche, pour ce second tour des élections législatives, par rapport au premier tour. 18,99% des électeurs ont voté au niveau national. L'Occitanie, comme à son habitude, a davantage voté, le taux de participation est de 23,8% à midi.

A la mi-journée, 23,8% des électeurs en Occitanie ont voté pour ce second tour des élections législatives. Le Lot est le département français qui a le plus voté, comme au premier tour. En Haute-Garonne, le taux de participation est de 22,84%, soit deux point de plus qu'au premier tour (20,25%).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Plus de 25% des électeurs du Gers ont déjà voté. Là aussi, légèrement en hausse par rapport à dimanche dernier.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans le Tarn, 22,87% des électeurs se sont déplacés à midi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Les Lotois ont aussi beaucoup voté à midi : 29,05%. C'est le département français qui a le plus voté, comme au premier tour.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

L'Ariège a un peu moins voté à la mi-journée : 18,91%.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

23,87% des électeurs ont déjà voté dans l'Aude. Deux points de plus qu'au premier tour à midi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Dans l'Aveyron, 24,07% des électeurs ont voté à la mi-journée.

Ce soir, émission spéciale sur France bleu Occitanie dès 19h et jusqu'à 23h.