Législatives dans la 2e circonscription de l'Hérault : peu d'espoir pour la députée sortante socialiste

Dans la deuxième circonscription de l'Hérault (Montpellier), la députée sortante socialiste Anne-Yvonne Ledain repart au combat sans étiquette, elle aura 23 candidats face à elle. La France Insoumise part confortée par le score de la présidentielle.

On poursuit notre tour d'horizon des circonscriptions de l'Hérault avant le premier tour des législatives (11 et 18 juin prochain) Gros plan sur la deuxième circonscription de l'Hérault. C'est la seule qui soit entièrement montpelliéraine, 60 000 électeurs répartis sur la Paillade, Celleneuve, les Arceaux Figuerolles, mais aussi Antigone, les Beaux Arts, Ovalie et Agropolis. Une circonscription au découpage biscornu en forme de chauve souris.

C'est aussi celle où l'on trouve le plus de candidats : 24 personnes postulent pour le poste de député dont la députée sortante socialiste, Anne-Yvonne Ledain qui repart au combat mais sans le soutien du PS.

Anne-Yvonne Ledain, fidèle à François Hollande pendant ses 5 années de mandat a brusquement fait campagne pour Emmanuel Macron pour la présidentielle, elle a même demandé son exclusion du PS, un revirement trop tardif pour le mouvement En Marche qui ne l'a pas investie pour ces législatives. La députée sortante part donc seule, sans le soutien d'aucun parti politique.

Elle aura face à elle la candidate socialiste Fatima Bellaredj, encore peu connue sur la ville, et la candidate d'En Marche Stéphanie Jannin, une protégée de Philippe Saurel, quelque peu malmenée ces derniers jours après son audition par la Police Judiciaire dans une enquête sur la construction de logements sociaux.

Mais à gauche c'est la candidate de la France Insoumise qui pourrait jouer les premier rôles, Muriel Ressuiguier, près de 34 % des voix pour Jean-Luc Mélenchon au premier tour de la présidentielle dans cette circonscription, de quoi donner des ailes;

Et à droite ?

A droite aussi c'est la division, Nancy Canaud pour les Républicains a très peu d'espoir de se qualifier au second tour, Fillon n'a pas dépassé les 16 % et 5 autres candidats se présentent avec des étiquettes divers droite.

Pierre Aliotti pour le Front national, pas plus de chance, Marine Lepen ayant fait son score le plus bas du département, 11 %.

Les autres candidats sur cette deuxième circonscription :