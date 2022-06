Législatives dans la Somme : dans la 2e circonscription, la gauche unie devance Barbara Pompili

Dans la seconde circonscription législative de la Somme, la sortante et ex ministre de la Transition Ecologique, Barbara Pompili arrive en seconde position (29,84%) juste derrière Zahia Hamdane, candidate de la Nupes (29,98%). 51 voix séparent les deux candidates.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Il y a cinq ans, en 2017, c'est Barbara Pompili (LREM) et Cédric Maisse (France Insoumise) qui s'étaient hissés au second tour dans cette circonscription qui est la plus peuplée du département avec près de 130 000 habitants dont un peu plus de 77 000 sont inscrits sur les listes électorales pour ce scrutin de 2022.

Dix candidats étaient en lice dans ce premier tour : Barbara Pompili pour Ensemble, Nadia Hermans du Rassemblement National, Zahia Hamdane pour la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, Valérie Devaux pour LR-UDI, Aurélie Soyer pour Reconquête, Aurélien Caron sans parti politique, Bruno Paleni pour Lutte Ouvrière, Sandrine L'Aminot pour le Parti Animaliste, Dominique Reitzman pour le Parti ouvrier indépendant et démocratique et Bernard Borel pour le Mouvement de la Ruralité