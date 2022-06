Législatives dans la Somme : Le RN en tête dans la 3e circonscription, Emmanuel Maquet au second tour

Emmanuel Maquet sera opposé au RN lors du second tour

Dans la troisième circonscription de la Somme, qui va du Vimeu au Ponthieu en passant par toute la façade littorale, Nicolas Lottin, le candidat du Rassemblement National arrive assez nettement en tête du premier tour des élections législatives.

L'ancien président des chasseurs de la Baie de Somme totalise 30,94% des voix devant Emmanuel Maquet. Le sortant, candidat de l'alliance LR-UDI a lui rassemblé 26,57% des voix. La plus jeune candidate de la majorité présidentielle, Albane Branlant est éliminée, elle appelle à voter pour Emmanuel Maquet.

Il y a cinq ans, en 2017, Emmanuel Maquet (LR) et Bruno Mariage (LREM) s'étaient hissés au second tour des législatives dans cette circonscription qui compte un peu plus de 103 000 habitants dont 82 602 personnes inscrits sur les listes électorales pour ce scrutin de 2022.

Onze candidats étaient en lice dans ce premier tour : Emmanuel Maquet pour l'alliance LR-UDI, Albane Branlant pour Ensemble (17,70%), Nicolas Lottin pour le Rassemblement National, Arnaud Petit pour la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale (16,68%), François Miramont pour Reconquête (2,62%), Michel Valet pour Lutte Ouvrière (1,43%), Frédéric Devaux pour le Parti animaliste (1,28%), Marianne Finel DVG (0%), David Mongin pour le Mouvement écologiste indépendant (1,23%), Anabelle Ponsard les Patriotes (0,83%) et Marine Massonneau sans étiquette (0,71%).