Législatives dans la Somme : Le RN largement en tête dans la 5e circonscription

Dans la cinquième circonscription de la Somme, qui s'étend sur tout l'est du département, Yaël Ménache, candidate du Rassemblement National arrive largement en tête du premier tour des élections législatives avec 34,49% des voix.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Au second tour, elle affrontera le syndicaliste Guillaume Ancelet, candidat de la gauche unie (Nupes) qui a lui rassemblé 20,29% des voix. Le sortant (UDI-LR), Grégory Labille (16,88%) est éliminé, tout comme Virginie Caron-Decroix, candidate de la majorité présidentielle (19,94%).

Il y a cinq ans, en 2017, Stéphane Demilly (UDI) l'avait emporté dès le premier tour des législatives dans cette circonscription qui compte un peu plus de 109 000 habitants dont 81 217 sont inscrits sur les listes électorales pour ce scrutin. Elu sénateur en septembre 2020, Stéphane Demilly avait été remplacé par son suppléant, Grégory Labille au Palais Bourbon.

Neuf candidats étaient en lice pour ce premier tour : Grégory Labille pour LR et l'UDI, Virginie Caron-Decroix pour Ensemble, Yaël Menache pour le RN, Guillaume Ancelet pour la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, Laurent Beauvarlet pour Reconquête, Hélène Launay pour Lutte Ouvrière, Claude Grébil pour le Parti Animaliste, Sabine Legot pour la droite souverainiste avec les Patriotes et Adrien Levêque (divers droite).