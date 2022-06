Législatives dans la Somme : la RN Yaël Ménache largement élue députée de la 5e circonscription

La candidate du Rassemblement National, Yaël Ménache a largement dominé le second tour des législatives dans la 5e circonscription avec plus de 60% des voix face au candidat NUPES Guillaume Ancelet.

Dans le duel RN-Nupes de la cinquième circonscription de la Somme, c'est la candidate du RN, Yaël Ménache qui l'emporte largement (60,79%) et devient députée. Le candidat de la NUPES, Guillaume Ancelet obtient lui 39,21%.

Au premier tour, Yaël Ménache l'avait largement emporté, réalisant même le plus gros score du RN dans le département avec 34,49% des voix. Guillaume Ancelet, professeur d'EPS à Chaulnes et novice en politique avait lui terminé second avec 20,29% des suffrages.

Le RN de la Somme envoie donc deux députés à l'Assemblée puisque Jean-Philippe Tanguy a lui été élu dans la 4e circonscription face au sortant, Jean-Claude Leclabart.