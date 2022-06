Législatives dans la Somme : dans la 1e circonscription, François Ruffin au duel avec le RN

Dans la première circonscription de la Somme, qui s'étend de l'ouest d'Amiens à Abbeville, le long de la vallée de la Somme, François Ruffin (Nupes) obtient 40,09% des voix au premier tour et se qualifie pour le second. Dimanche prochain, il affrontera Nathalie Ribeiro-Billet, la candidate du Rassemblement National qui totalise 22,58%. le candidat de la majorité présidentielle, Pascal Rifflart est éliminé (20,31%).

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Il y a cinq ans, en 2017, Nicolas Dumont (LREM) et François Ruffin s'étaient hissés au second tour des législatives dans cette circonscription qui compte un peu plus de 119 000 habitants et près de 84 000 électeurs inscrits sur les listes électorales pour ce scrutin de 2022.

Neuf candidats étaient en lice dans ce premier tour : Pascal Rifflart pour Ensemble, Nathalie Ribeiro-Billet pour le Rassemblement National, François Ruffin pour la Nouvelle Union Populaire Ecologique et Sociale, Pascal Fradcourt pour Alliance Centriste, Pascal Scribe pour Reconquête, Mathilde Roy pour Les Républicains pour LR-UDI, Jean-Patrick Baudry pour Lutte Ouvrière, Thierry Vandeplassche pour le Parti animaliste et Noé Boxoen pour Debout la France.