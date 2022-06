Législatives dans la Somme : la candidate RN de la 1e circonscription refuse de débattre avec François Ruffin

Le débat prévu ce jeudi sur France Bleu Picardie entre François Ruffin (Nupes) et Nathalie Ribeiro-Billet (RN) n'aura pas lieu. La candidate RN refuse d'y participer. Pas de débat non plus dans la 4e circonscription après le refus du candidat Ensemble, Jean-Claude Leclabart.