Législatives dans la Somme : quel bilan pour Emmanuel Maquet ?

Le premier tour des élections législatives aura lieu le 12 juin et, dans la Somme, les cinq députés sortants briguent un nouveau mandat et font campagne, en grande partie sur ce qu'ils ont fait depuis 2017. Dans la troisième circonscription, qui comprend toute la façade maritime, le Vimeu ou encore le Ponthieu, le candidat Les Républicains, Emmanuel Maquet va tenter de conserver son siège.

Elu pour la première fois député en 2017, l'ancien maire de Mers les Bains a donc siégé 5 ans dans les rangs de l'opposition de droite où il a, la plupart du temps adopté les positions de sa famille politique. Emmanuel Maquet s'est par exemple abstenu lors du vote sur la loi climat. Les LR avaient émis plusieurs critiques sur le texte défendu par la ministre samarienne de la transition écologique, Barbara Pompili, estimant qu'ils ne voulaient pas "d'une écologie moralisatrice et punitive."

C'est avec ce crédo qu'Emmanuel Maquet a aussi déposé une proposition de loi en 2019 sur l'adaptation des zones menacées par l'érosion du trait de côte. Reprenant et actualisant une législation précédente, le Samarien y a défendu "le maintien des activités économiques et humaines sur le littoral, malgré son recul inexorable." Emmanuel Maquet y met en avant la nécessité de proposer des solutions pour que les habitants de ces secteurs continuent d'y vivre.

Nombreuses interventions sur l'énergie éolienne

Autre sujet environnemental sur lequel Emmanuel Maquet a beaucoup travaillé : l'énergie éolienne. Il est ainsi intervenu à 23 reprises, en séances ou en commissions sur "le développement raisonnable de l'éolien." En mars 2019, il a été nommé secrétaire d'une commission d'enquête sur les énergies renouvelables à l'Assemblée Nationale. Six mois de travaux pour faire le point sur le coût, le financement, l'impact économique et l'intérêt écologique des énergies comme l'éolien.

Comme d'autres élus des Hauts-de-France, Emmanuel Maquet s'oppose à la poursuite du développement éolien dans la région et particulièrement dans le département de la Somme. "Il y en a suffisamment comme ça", disait-il sur France Bleu Picardie au moment d'entamer les travaux de cette commission d'enquête. Même opposition sur l'éolien offshore et contre le projet de parc au large de Mers les Bains et du Tréport.

Face à lui, Emmanuel Maquet aura la plus jeune candidate de la majorité sortante, Albane Branlant. Le maire communiste de Woincourt, Arnaud Petit représentera la gauche unie, Michel Valet de Lutte Ouvrière, Nicolas Lottin, ex président de l'association des chasseurs de la Baie de Somme est lui candidat du rassemblement National, François Miramont du parti Reconquête, Frédéric Devaux pour le parti Animaliste, Marianne Finel DVG, David Mongin pour le Mouvement écologiste indépendant, Anabelle Ponsard les Patriotes, Marine Massonneau sans étiquette.