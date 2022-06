Législatives dans la Somme : quel bilan pour Grégory Labille ?

Le premier tour des élections législatives aura lieu le 12 juin et, dans la Somme, les cinq députés sortants briguent un nouveau mandat et font campagne, en grande partie sur leur bilan. Dans la cinquième circonscription, qui s'étend sur tout l'est du département, Grégory Labille (UDI) vise un mandat complet, lui qui a pris son poste en septembre 2020.

Sèchement battu aux municipales, dès le premier tour en mars 2020 à Ham, ou il était maire depuis un mandat, Grégory Labille a vite rebondit. Suppléant de Stéphane Demilly il lui a donc succédé quand ce dernier a été élu sénateur en septembre. Et en seulement un an et demi à l'assemblée il a été plutôt actif et visible dans l'hémicycle.

Contre le harcèlement scolaire

En séance, Grégory Labille est intervenu à 84 reprises, c'est presqu'autant que le marcheur Jean-Claude Leclabart sur tout son mandat. Grégory Labille a défendu des sujets qu'il connaît bien. Lui l'ex maître d'école a milité pour le renforcement de la formation des enseignants contre le harcèlement scolaire. Le 1er décembre dernier il citait même un exemple aussi concret que dramatique à la tribune, celui de Clément Brisse, tué en 2017 et victime de harcèlement dans son lycée de Ham.

Grégory Labille a également fait partie de la commission affaires culturelles et éducation, du groupe d'étude sur les pompiers bénévoles lui qui a intégré la caserne de Ham comme volontaire l'an dernier. Et puis autre lien entre son territoire et son activité de député, sa présence dans le groupe d'étude des voies navigables. Ce n'est évidemment pas un hasard dans une circonscription traversée par le futur canal seine nord.

Dans cette cinquième circonscription, Grégory Labille, investit par l'alliance LR-UDI affrontera la conseillère départementale Virginie Caron-Decroix, candidate de la majorité sortante, Guillaume Ancelet, en lice pour la gauche unie, Hélène Launey pour Lutte Ouvrière, Yaël Ménache du Rassemblement National, Laurent Beauvarlet, du parti Reconquête, Claude Grébil pour le parti animaliste, Sabine Legot de la Droite souverainiste, Adrien Levêque divers droite.