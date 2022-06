Législatives dans la Somme : quel bilan pour Jean-Claude Leclabart ?

Avant le premier tour des législatives, France Bleu Picardie se penche sur le bilan des députés sortants qui briguent tous un nouveau mandat dans la Somme. Jean-Claude Leclabart, élu en 2017 cherche à conserver son siège pour "continuer son action et défendre le bilan de la majorité sortante."

Le premier tour des élections législatives aura lieu le 12 juin et, dans la Somme, les cinq députés sortants briguent un nouveau mandat et font campagne, en grande partie sur ce qu'ils ont fait depuis 2017. Dans la quatrième circonscription, qui va de Montdidier à Doullens en passant par Corbie, Jean-Claude Leclabart se pose de nouveau en porte voix des élus locaux et de la ruralité.

Après la découverte et l'adaptation, Jean-Claude Leclabart a trouvé son rythme à l'Assemblée. L'agriculteur retraité passe trois jours à Paris, quatre en circonscription pour prendre, dit-il le "pouls du terrain". Il discute avec les maires, fait des arbitrages pour voir quels sujets doivent être remontés en priorité, les aménagements de la RN25 par exemple.

Pro décentralisation

Le genre de dossiers dont Jean Claude Leclabart s'est saisi depuis 2017. Il a fait partie de la délégation aux collectivités territoriales, il a aussi été rapporteur du volet environnemental de la loi 3DS pour différenciation, décentralisation, déconcentration et simplification. Son crédo : laisser plus de marge aux territoires en leur permettant, par exemple d'établir leur propre schéma de développement de l'éolien.

Je suis le plus rural des candidats.

Député d'une majorité souvent accusée de déconnexion Jean Claude Leclabart s'en défend. "Je suis le plus rural des candidats", dit-il en rappelant aussi qu'il n'a pas toujours voté comme son propre camp. En 2018 l'ex agriculteur s'était opposé à l'interdiction du glyphosate.

Dans cette quatrième circonscription, Jean-Claude Leclabart affrontera Jean-Philippe Tanguy du Rassemblement National, Elodie Heren, candidate de la gauche unie, Guy Vitoux de Lutte Ouvrière, Vincent Jacques pour l'alliance LR-UDI, Jacques Maguin du parti Reconquête, Adam Mkowski du Peuple de France et Dany Serreau du parti Animaliste, Rachèle Delgove sans étiquette