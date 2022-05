Législatives dans la Somme : quel bilan pour François Ruffin ?

Le premier tour des élections législatives aura lieu le 12 juin et, dans la Somme, les cinq députés sortants briguent un nouveau mandat et font campagne, en grande partie sur ce qu'ils ont fait depuis 2017. Dans la première circonscription du département, qui va des quartiers de l'ouest amiénois à Abbeville en remontant la vallée de la Somme, François Ruffin est de nouveau candidat. En cinq ans, l'Insoumis est devenue une figure de l'Assemblée Nationale.

A défaut d'être écouté, puisque la quasi totalité de ses 4 098 amendements déposés n'ont pas été adoptés, François Ruffin à tenté par tous les moyens de se faire entendre dans l'hémicycle. En décembre 2017, quelques mois après son début de mandat, il interpelle ses collègues à la tribune pour défendre une taxe sur les transferts professionnels pour financer le sport amateur, le tout avec un maillot de football du club d'Eaucourt-sur-Somme. Ce qui lui vaut un rappel à l'ordre pour non respect des règles sur les tenues correctes exigées.

Plus de 3 500 interventions

Et dans l'hémicycle ou en commission, des interventions remarquées, il y en a eu beaucoup d'autres. Sur les conditions de travail des auxiliaires de vie et des femmes de ménages de l'Assemblée, le burn-out en entreprise, la précarité étudiante, les salaires des plus riches. Selon le site nosdéputés.fr, François Ruffin est intervenu 699 fois en commission. Il totalise plus de 3 500 interventions longues ou courtes en séances ainsi que 22 projets de lois proposés.

C'est donc un mandat pro actif que boucle celui qui se fait appeler le député-reporter. A titre de comparaison, il a déposé presque neuf fois plus d'amendements que la moyenne de ses collègues. Six fois plus qu'un autre samarien de l'opposition, le député LR, Emmanuel Maquet.

Agitateur du Palais Bourbon

Sauf que les coups de gueule de François Ruffin n'ont donc quasiment jamais abouti, retoqués par la pléthorique majorité présidentielle qui l'a beaucoup accusé d'être un agitateur au Palais Bourbon et en dehors, comme quand il tourne son documentaire "J'veux du Soleil" sur les ronds points de Gilets Jaunes. François Ruffin l'avoue, il s'est servi de l'Assemblée comme une caisse de résonnance plus que pour concrétiser ses idées en texte de lois,

Dans cette première circonscription, François Ruffin affrontera Pascal Rifflart, candidat "Ensemble" de la majorité sortante, Nathalie Billet-Ribeiro du Rassemblement National, Pascal Scribe du parti Reconquête, Mathilde Roye pour l'alliance LR-UDI, Jean-Patrick Baudry de Lutte Ouvrière, Thierry Vandeplassche pour le parti Animaliste, Pascal Fradcourt de l'Alliance Centriste, Noé Boxoen pour Debout la France.