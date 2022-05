Législatives dans la Somme : quel bilan pour Barbara Pompili ?

Le premier tour des élections législatives aura lieu le 12 juin et, dans la Somme, les cinq députés sortants briguent un nouveau mandat et font campagne, en grande partie sur ce qu'ils ont fait depuis 2017. Dans la seconde circonscription du département, concentrée essentiellement sur Amiens et incluant quelques communes du sud de la métropole, Barbara Pompili vise même une troisième élection. La désormais ex ministre de la transition écologique compte bien s'appuyer sur cette expérience de numéro 2 du gouvernement de Jean Castex.

Double expérience ministérielle

En 2017 Barbara Pompili avait fait campagne en mettant en avant ses responsabilités de Secrétaire d'Etat à la biodiversité. Une stratégie payante puisqu'elle l'avait largement emporté au second tour des législatives. Face à l'Insoumis, Cédric Maisse, elle avait récolté près de 62% des voix. Rebelote cinq ans plus tard, "je crois qu'en ayant quelqu'un qui a été ministre, qui connaît tout le monde, ça a aussi du poids pour faire passer un certain nombre de messages", expliquait-elle le 13 mai sur France Bleu Picardie.

Pas sur pour autant que l'étiquette de la majorité et son année et demi comme numéro 2 du gouvernement lui assurent autant de popularité. En juin 2020, Barbara Pompili, 4e sur la liste de son compagnon, le vert Christophe Porquier n'avait pas réussi à percer aux élections municipales à Amiens. Les écologistes n'avaient pas passé le premier tour.

Jongler entre le national et le local c'est l'équilibre à atteindre pour un député. Barbara Pompili le sait parfaitement, elle met aussi en avant son action d'élue de la Somme et celle de sa suppléante, l'ex syndicaliste de Whirlpool Cécile Delpirou sur le social mais aussi et surtout sur l'écologie. Parmi les questions qu'elles ont le plus abordé en cinq ans il y a par exemple, le développement durable et l'aménagement du territoire avec une présidence de commission, la lutte contre le gaspillage alimentaire ou encore l'équilibre dans le secteur agricole

Dans la deuxième circonscription, Barbara Pompili affrontera Zahia Hamdane de la gauche unie, Bruno Paleni, de Lutte Ouvrière, Nadia Hermans, du rassemblement National, Valérie Devaux, la candidate de l'union de la droite et du centre, Aurélien Caron, candidat de droite sans parti, Aurélie Soyer du parti Reconquête, Sandrine L'aminot du parti Animaliste, Dominique Reitzman du Parti Ouvrier Indépendant et Démocratique, Bernard Borel pour le Mouvement pour la Ruralité.